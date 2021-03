Endava preuzela hrvatsku kompaniju FIVE

Kompanija Endava preuzela je FIVE, koju čine hrtvatska agencija Pet Minuta d.o.o i njena ćerka firma u SAD-u Five Minutes Studio, Inc.

Digitalna agencija FIVE, sa sedištem u Bruklinu, Njujorku i Hrvatskoj, pruža čitav spektar usluga uključujući strategiju razvoja proizvoda, dizajn, osmisljavanje i isporuku digitalnih rešenja i kontinuirani marketinski rast uz primenu agilne metodologije u kombinaciji sa dizajnom proizvoda baziranom na naučnom/metričkom pristupu.

Sa ovom akvizicijom, Endava je povećala svoj kapacitet u kreiranju, dizajniranju i isporuci pametnih digitalnih rešenja i poboljšala je svoje mogućnosti u razvoju strategije digitalnih proizvoda i uslugama optimizacije performansi.

FIVE u Endavu dolazi sa listom klijenata čije je sedište pretežno u SAD-u. Na listi su neke od dobro poznatih kompanija kao što su Rosetta Stone, Bullhorn Inc. i Napster. FIVE sa klijentima zajednički radi na sticanju novih priliva i u radu se fokusira na rezultate kako bi im pomogao u povećanju prihoda i angažovanju korisnika, istovremeno smanjujući troškove nabavke, radeći tako na postizanju rezultata koji su presudni za dugoročni uspeh digitalnih proizvoda.

FIVE čini tim od 157 zaposlenih sa sedištem u Bruklinu, Njijorku i u Hrvatskoj, Većina njih je locirana u razvojnim centrima koji se nalaze u četiri najveća hrvatska grada. Očekuje se da će ova transakcija doprineti povećanju zarade za godinu dana.

“Zadovoljstvo mi je da poželim dobrodošlicu kompaniji FIVE u Endava porodicu. Oni su sjajan tim koji donosi dodatne veštine u Endavu, posebno kada je reč o strategiji razvoja proizvoda i prostoru za optimizaciju rasta, što će naši klijenti posebno ceniti. Pored toga, njihova reputacija vodeće njujorške agencije sa razvojnim centrima u Hrvatskoj usklađena je s našim poslovnim modelom i dodatno jača naše prisustvo u Adria regionu,” rekao je Džon Koterel, CEO kompanije Endava.

“Oduševljeni smo što smo se pridružili Endavi. Rano smo prepoznali da se naše kulture poslovanja uklapaju i bili smo vrlo uzbuđeni zbog interesovanja Endave za naše ljude i osnovne usluge, uključujući strategiju proizvoda, dizajn i marketinški rasta. Verujemo da ćemo, kao deo veće platforme i udruženim snagama s Endavom, otvoriti još više prostora za naš talenat i pružiti našim klijentima dodatne mogućnosti i kapacitete”, rekao je Viktor Marohnić, osnivač I partner u kompaniji FIVE.

