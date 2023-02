Epic Games poklanja: Recept za katastrofu

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Recipe For Disaster. Zainteresovani će moći da je besplatno preuzmu sve do 16. februara, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Recipe For Disaster igrača vodi u kuhinju restorana, a u pitanju je napeta igra u kojoj drame i tenzije ne nedostaje. Pre nego što počne s kuvanjem mora da sagradi svoj restorana, da smisli recepte, dizajnira meni, zaposli kuvare i poslužitelje. Uz sve to tu su i katastrofični scenariji koje mora da savlada baš kao u pravom životu.

Ljubitelji kuvanja, ali i oni koji vole dramu, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna, a inače košta oko 16 evra.

