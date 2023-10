Epic nudi veliki podsticaj programerima

Epic Games je najavio novi program kako bi pokušao da podstakne programere da donesu svoje starije igre u Epic Games Store. Prema novom programu „Now On Epic“, Epic će programerima dati 100 odsto „neto prihoda od potrošnje korisnika“ tokom šest meseci na proizvode koji se nude kroz program, navodi se u postu na blogu. Tipično, Epic nudi 88 posto prihoda, a zadržava 12 posto za sebe, a podela prihoda će se vratiti na taj nivo nakon šest mjeseci.

Da bi bili deo programa, programeri moraju da se obavežu da će objaviti najmanje tri igre koje su izašle pre 31. oktobra 2023. i „trenutno su aktivne na drugom PC prodavnici treće strane (ili su uključene u uslugu pretplate treće strane) .” Alternativno, ako programer nema tri proizvoda koja ispunjavaju te kriterijume, Epic kaže da moraju „preneti sve proizvode koji su aktivni“. Ako želite da sačekate malo da odlučite da li želite da svoje igre unesete u program, to je u redu; Epic kaže da se programeri mogu „upisati u program do 31. decembra 2024., a svi proizvodi koji ispunjavaju uslove moraju biti objavljeni u Epic Games Store-u do 30. juna 2025.

Novi program bi mogao da pomogne Epic-u da se bolje takmiči sa Valve-ovim izlogom Steam, koji već nudi ogromne kataloge igara. Ali igrači koji traže te starije igre možda su već napravili značajne kolekcije na Steam-u, tako da možda nemaju mnogo razloga da pređu na Epic-ovu prodavnicu čak i ako se starija igra pojavi tamo zbog Now On Epic.

Program Now On Epic dodaje još nekoliko drugih koji pokušavaju da ubede programere da svoje igre donesu u Epic-ov izlog, uključujući program First Run koji takođe omogućava programerima da zadrže 100 odsto prihoda u zamenu za ekskluzivnost i njegove alate za samoobjavljivanje. Epic je takođe proveo godine trošeći ogromne sume novca da bi podelio besplatne igre kako bi podstakao igrače da češće koriste Epic-ovu prodavnicu.

