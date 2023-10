Epic Games ukida oko 830 radnih mesta

Bloomberg izveštava da se očekuje da će Fortnite kreator Epic Games otpustiti 16 odsto svoje radne snage.

U izjavi Tim Sweene, Epic je potvrdio da će otpuštanja uticati na oko 830 zaposlenih. Napisao je da kompanija namerava da se odvoji od Bandcampa — nezavisne kompanije za muzičku prodavnicu koju je Epic kupio prošle godine — i izdvoji SuperAwesome, kompaniju koja se bavi tehnologijom za decu koja je specijalizovana za kreiranje bezbednih onlajn iskustava za decu. On takođe objašnjava da su otpuštanja rezultat toga što kompanija „troši mnogo više novca nego što zarađujemo“. Naime, Sweeni se ne izvinjava svojim zaposlenima zbog donošenja poslovnih odluka koje su dovele do prekida života preko 800, rekavši samo da je njegov „optimizam“ da takva potrošnja neće dovesti do otpuštanja bio „nerealan“.

Postojale su glasine da se očekuje da će Epic ove godine sprovesti otpuštanja. Prema reporteru Verge kompanija je tražila investicije i nagađala su otpuštanja kao sredstvo za smanjenje troškova koje bi moglo olakšati prikupljanje sredstava.

Bilo je to teških nekoliko meseci za industriju video igara. Nakon niza akvizicija visokog profila, uključujući kupovinu prava na intelektualnu svojinu Gospodara prstenova, Embracer Group je otkazala više projekata, zatvorila ceo studio i mogla bi da proda još jedan nakon što je propao investicioni ugovor od 2 milijarde dolara. Activision Blizzard je nedavno otpustio zaposlene u svojoj Hearthstone diviziji nakon otpuštanja zaposlenih u svom odeljenju za esport ranije ove godine.

BioWare je takođe iskusio otpuštanja, uključujući dugogodišnje zaposlene istaknute po svom doprinosu osnovnim igrama kao što su Mass Effect i Dragon Age. Još ranije danas, Sega je objavila da je otkazala live servis pucač Hienas pre lansiranja igre i da se očekuju otpuštanja na Creative Assembly-u koji razvija igru.

Sada, s obzirom da se očekuje da će otpuštanja Epic-a uticati na zapanjujući broj ljudi, tržište rada u video igricama izgleda da će biti napeto kao što je ikada bilo.

