Era decentralizovane IT infrastrukture

Arhitektura IT infrastrukture konstantno se menja, a jedan od glavnih pravaca novijeg razvoja je decentralizacija. Brojne su potrebe za decentralizacijom IT infrastrukture i usluga, ali su brojni i izazovi. Vesimpex ima rešenja za prevazilaženje takvih izazova na lokacijama i već duži niz godina ih uspešno implementira

Razvoj tehnologija i novih usluga zahteva drugačiji pristup IT infrastrukturi jer se kreiraju nove potrebe. Tehnologije poput Interneta stvari (IoT), industrije 4.0, pametnih gradova, 5G mreže, komunikacije autonomnih vozila, veštačke inteligencije i raznih drugih usluga koje će se tek pojaviti, dovele su do potrebe za približavanjem IT infrastrukture krajnjim korisnicima, tj. do edge computing-a.

Na takvim „ivičnim” lokacijama gde je potrebno smestiti aktivnu IT opremu, uglavnom nema adekvatnih uslova u kojima oprema može raditi bezbedno i pouzdano. Počnimo od toga kolika je prostorija za smeštaj i da li ona uopšte postoji? Dalje, osetljivoj opremi su neophodni strogo kontrolisani temperatura, čist vazduh, kao i relativna vlažnost vazduha u granicama koje neće ugroziti rad. A gde su još pouzdano napajanje, PP zaštita, monitoring, zaštita od vandala ili uljeza i čak daljinsko upravljanje?

Ni u postojećim industrijskim okruženjima stanje nije bolje, jer osetljivu IT opremu treba smestiti u proizvodne pogone i okruženje u kom vladaju uslovi koji najčešće nisu zadovoljavajući. Prljave industrije, prašina, vlaga, hemikalije, visoke temperature – rizici za neometan rad IT sistema su brojni, a izazovi po pitanju stalne dostupnosti mašina i ispunjenja plana proizvodnje teški. Nekada je čak potrebno smestiti opremu i van objekta, na otvorenom, gde vladaju veoma promenljivi atmosferski uslovi.

Neophodnu decentralizaciju potrebno je podržati odgovarajućom infrastrukturom koja će omogućiti izgradnju manje ili veće decentralizovane infrastrukture i smeštanje opreme u bezbedna okruženja koja će pružiti pouzdan rad čak i kada na lokacijama ne postoje zadovoljavajući uslovi.

Rešenja kojima raspolažemo su brojna i modularna, od najmanjih do najvećih potreba, kako po pitanju kapaciteta tako i nivoa zaštite od fizičkih rizika. Jedno od rešenja može biti edge data centar koji konfigurišemo prema trenutnim potrebama, a kapaciteti se naknadno mogu veoma lako proširiti. Za rešenja s visokim nivoom zaštite od fizičkih rizika koristimo micro – data centar, čiji se podsistemi takođe konfigurišu prema zahtevu. Čak i ako je potrebno opremu smestiti na otvorenom, i za to imamo rešenje u vidu outdoor ormana, za potpunu zaštitu od spoljašnjih uticaja s kontrolom svih uslova u unutrašnjosti. Svako od rešenja se dodatno oprema raznim podsistemima fizičke IT infrastrukture kako bismo dobili pravi data centar u samo jednom kućištu ili više njih, na skoro svakom mestu.

Visoka ili niska temperatura, požar, prašina, vlaga, fizička oštećenja, korozivni gasovi, hemikalije, sve nabrojano dovodi do znatnog skraćenja životnog veka IT opreme i njenog neplaniranog otkaza. Bez brige, Vesimpex ima rešenje i za vas.

Autor: Aleksandar Bukva, Vesimpex

Kontakt: Vesimpex.rs

