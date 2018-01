Facebook menja pravila o privatnosti pod pritiskom EU

Evropska uredba o zaštiti privatnosti stupa na snagu 25. maja sa ciljem da se poveća nivo zaštite korisnika na internetu. U skladu sa tim, Facebook će morati da modifikuje svoja podešavanja o bezbednosti.

Evropska uredba će definisati kako tehnološke kompanije mogu da skupljanju, čuvaju i koriste lične podatke korisnika. Kako trenutna podešavanja koja važe na društvenoj mreži Facebook nisu u skladu sa novim pravilima, moraće da dođe do određenih promena. Usled toga doći će do otkrivanja načina na koji se pristupa korišćenju informacija o korisnicima.

Sheryl Sandberg, jedna od direktorki kompanije, izjavila je da će novi centar za bezbednost korisnika biti odličan temelj koji će pomoći da se ispune svih zahtevi koje je postavila Evropska unija. Takođe će se nastaviti sa edukacijom korisnika kako bi se što bolje zaštitila privatnost.

Nova pravila o privatnosti za Facebook i druge IT kompanije

Uredba će važiti na teritoriji Evropske unije, a jedno od važnih pravila je obaveza kompanija da prijave bezbednosne propuste u roku od 72 sata. Kompanije takođe moraju da dozvole korisnicima da eksportuju svoje podatke i da ih obrišu ukoliko to žele. Pod ovim “pravom da bude zaboravljen”, ljudi će imati pravo da traže od kompanija da uklone podatke o njima. Ukoliko prekrše ovo pravilo, kompanije će biti kažnjene sa do 4 posto godišnje zarade ili 20 miliona evra, s tim da će se naplatiti veći iznos.

Novi alat za kontrolu bezbednosti na Facebooku će biti jasniji za korišćenje i nalaziće se na jednom mestu. Do sada su opcije za bezbenost bile raštrkane na više strana, kao da su namerno želeli da zbune korisnike. Ova društvena mreža trenutno promoviše opciju Check-Up koja vam omogućava kontrolu privatnosti nad budućim postovima, About me sekciji u okviru profila i još nekim dodatnim podešavanjima.

Kao deo ove kampanje o bezbednosti, Facebook je počeo i sa edukacijom korisnika kako bi ih naučio kako da obrišu stare postove i objasnio šta se dešava sa korisničkim informacijama kad se nalog obriše. Takođe je objašnjeno kako se koriste informacije za Facebook reklame. Mreža Marka Zuckerberga ima oko dve milijarde korisnika, pa je jasno zašto bezbednost mora da bude prioritet.

Facebook nije jedina mreža koja će uvesti novine u kontroli privatnosti, uredba EU se odnosi i na druge IT kompanije kao što su Google i Microsoft. Svi oni će morati da sarađuju jer kazna od 4 posto godišnje zarade čini ogroman iznos, pored njihove očigledne brige o bezbednosti korisnika. Kako će sve izgledati u praksi bezbednost na internetu saznaćemo već 25. maja.

Izvor: The Verge

