Krađa kriptovaluta dovešće do značajnih bezbednosnih promena

Još uvek se ne stišava bura nakon neverovatnog hakerskog napada na Coincheck. Neverovatna pljačka kriptovaluta u vrednosti od preko 500 miliona dolara dovela je do preispitivanja bezbednosti.

Japanski finansijski regulatori su objavili da će proveriti sve menjačnice kriptovaluta, dok će Coincheck da bude pod pojačanim nadzorom. Razlog je naravno spektakularna krađa kriptovalute NEM koja preti da uništi sam sistem trgovanja.

Upravo je ovaj incident otkrio koliko je ranjiv sistem koji niko ne kontroliše. Globalne finansijske i bezbednosne službe pokušavaju da uspostave red (i regulišu oporezivanje), ali anarhija sistema kriptovaluta je upravo i razlog zašto se ljudi odlučuju za trgovanje.

Japan želi da uvede kontrolu nad kriptovalutama

Japanske vlasti su naredile da se unaprede bezbednosne mere Coincheck menjačnice. Da podsetimo, ona je u petak suspendovala trgovanje svim kriptovalutama osim bitcoinom nakon što je ukradeno oko pola miliona NEM coina.

Coincheck je u obavezi da podnese izveštaj do 13. februara kako je došlo do hakerskog napada i koje će se mere sprovesti kako bi se spreči da se to ponovi. Istaknuto je i da će japanska finansijska agencija sprovesti inspekciju i drugih menjačnica, ukoliko to bude neophodno.

Kraša kriptovaluta je ponovo skrenula pažnju na želju Japana da reguliše trgovanje menjačnica. Prošle godine Japanci su bili prvi koji su regulisali menjačnice na državnom nivou. Ovaj potez je pozdravljen od strane stručne javnosti jer u prvi plan ističe zaštitu korisnika. To je sušta suprotnost od represivnih pokušaja nekih drugih država.

Uvođenje reda u tržište kriptovaluta

Coinchek je potvrdio da će pojačati zaštitu korisnika, kao i unaprediti sistem menjačnice. Iako je Coincheck obećao da će vratiti investitorima oko 90 posto gubitaka putem internih rezervi, još uvek nije jasno kada i kako će to izvesti. Nešto svakako mora da se promeni kada je pristup trgovini kriptovalutama u pitanju.

Ovo nije prvi hakerski napad, nedavno je jedna menjačnica bankrotirala nakon napada, a to je samo jedna od mnogih virtuelnih pljački. Ako ste i dalje zainteresovani za kriptovalute, ovo je pravi trenutak da uđete u posao, još samo da odlučite u koje valute da uložite novac.

Izvor: CNBC

Podelite s prijateljima

Tweet