Facebook najavio novu funkcionalnost nakon još jednog skandala

I dok obični korisnici Facebooka ne mogu da obrišu svoje poruke iz tuđeg inboxa, Mark Zuckerberg to diskretno radi već neko vreme. Sada je usledilo i zvanično priznanje, što je prouzrokovalo uvođenje novih bezbednosnih funkcija.

I pre skandala Cambridge Analytica skandala Mark Zuckerberg je imao problema sa imidžom. Kao da to nije dovoljno, Facebook se godinama borio protiv priča da zloupotrebljava podatke korisnika. Sada kada je svima jasno da se to zaista i radi skandali se nižu jedan za drugim. Ovog puta je otkriveno da Mark Zuckerberg već neko vreme korisi opciju brisanja poslatih poruka, iako obični korisnici nemaju tu mogućnost. Facebook je priznao da se to dešava već neko vreme, jer nije mogao da krije činjenicu da su poruke jednostavno nestajale iz inboxa korisnika.

Naravno, kompanija tvrdi da nije radila ništa pogrešno (što je standardno objašnjenje za svaki pogrešan potez):

Posle otkrivanja e-mailova kompanije Sony Pictures, uveli smo bezbednosne mere kako bi se zaštitila komunikacija naših izvršnih direktora. Jedna od njih je ograničavanje trajanja poruka koje pošalje Mark Zuckerberg putem Messengera. Sve što smo uradili je apsolutno legalno.

Iako potez zaista nije ilegalan, ne može se reći da je reč o dobrom marketingu za kompaniju koja je na udaru zbog remećenja privatnosti korisnika. Na ovaj način je kreiran sistem privilegovanih korisnika i onih “smrtnika”.

Jasno je da je brisanje Markovih poruka uvedeno pre svega zbog održavanja njegovog imidža čoveka koji je brine o čovečanstvu, planeti, privatnosti i drugim stvarima koje bi lepo zvučale za potrebe PR službe. Ipak, njegove stare poruke su ga često demantovale. Kako je Facebook u početku bio ograničen na Harvard univerzitet, Mark je voleo da se hvali kako ima informacije o svima i da je potrebno samo da ga pitaju i on će ih rado podeliti.

Još ako svoje korisnike nazoveš “dumb fucks” u poruci, to nije baš najbolji način da se povrati poljuljano poverenje korisnika. Da li je Mark promenio mišljenje o Facebook korisnicima ne znamo, ali znamo da je počeo da briše svoje poruke kako mu se to ne bi opet desilo.

Nakon osude javnosti stiže nova opcija za bezbednost

Samo par sati nakon skandala sa brisanjem poruka, Facebook je objavio novu “unsend” opciju. Dakle, ova opcija koja omogućava da poput Marka Zuckerberga brišete svoje poruke koje su već objavljene u chatu apsolutno nema veze sa brisanjem poruka Marka Zuckerberga. To je nivo slučajnosti u koji može da poveruje samo neko ko slepo veruje velikom vođi Facebooka. Svima ostalima koji nisu hipnostisani neverovatnom harizmom Zuckerberga jasno je da je ovo još jedan PR pokušaj da se ublaži katastrofa. Bes korisnika će se verovatno malo smanjiti, što svakako ne znači da se kompanija izvukla:

Dok unsend opcija ne bude dostupna svim korisnicima, Facebook neće više brisati poruke koje je objavio Zuckerberg.

Vraćanje obrisanih poruka koje je Mark Zuckerberg već obrisao nije razmatrano.

Kako će unsend funkcionisati

Još uvek nije jasno kako će ova opcija koja bi omogućila korisnicima retroaktivno brisanje funkcionisati. Facebook razmatra dodavanje vremenske opcije trajanja poruka kao što je to omogućeno u opciji “tajne konverzacije”. Ipak, ova opcija važi samo za ono što objavite sada pa namestite vreme brisanja. Ta opcija se ne odnosi na poruke koje biste obrisali iz nekog chata starog par godina.

To su potvrdili iz Facebooka, što znači da su opet sebi dali autogol. Sve govori da je reč o užurbanoj reakciji nakon skandala gde se opcija nije pošteno ni razradila. Važno je bilo da se predstavi opcija koja će umanjiti bes javnosti, a čak ni u tom slučaju nije omogućeno da se radi ono što Zuckerberg uveliko radi – briše svoje stare poruke.

Samo da podsetimo, tu opciju Viber ima već duže vreme, tako da nije reč o misterioznoj futurističkoj opciji koja nije do sada viđena. Nestrpljivo čekamo nova objašnjenja iz Facebooka. U međuvremenu, sve su jači glasovi da je vreme za napuštanje ove društvene mreže. Ako podržavate #deleteFacebook onda obavezno pogledajte koje su najbolje Facebook alternative.

