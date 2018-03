Napuštate Facebook? Ovo su najbolje alternative

Facebook se suočava sa možda i najvećim skandalom u svojoj istoriji. Korisnici su s pravom rezignirani zbog zloupotrebe privatnih podataka zbog čega mnogi razmišljaju o napuštanju ove društvene mreže. Alternativa postoji, a izbor je bogatiji nego što mislite.

Mark Zuckerberg nikako da se izvuče iz skandala koji je na površinu izvacio trgovanje privatnim podacima korisnika Facebooka. Dovoljno je da se pomene Cambridge Analytica pa da korisnici dobiju želju da se zauvek izloguju sa Markove mreže. Iako je ova društvena mreža i ranije imala probleme sa zloupotrebom podataka korisnika, nikad priča nije otišla ovako daleko.

Mejnstrim mediji danima pišu o povezanosti privatnih podataka sa političkim kampanjama, dok Zuckerberg do sada nije uradio ništa konkretno osim što se izvinjava gde stigne. Za neke je to dovoljan razlog da zauvek napusti Facebook, koji ionako polako gubi primat u odnosu na druge (iako je i dalje neprikosnoveno prvi).

Mnogi korisnici su već počeli da razmišljaju o alternativama. Najjednostavniji odgovor gde nakon Facebooka je Instagram, ali to nema previše smisla s obzirom na to da i ovu društvenu mrežu drži Mark Zuckerberg. To bi bilo kao kad biste rekli da napuštate kuću i otišli da živite u garaži. Dakle, poenta je pobeći od špijuniranja, što znači da Vkontakte takođe otpada jer niko ne zna da li podatke korisnika ove mreže koristi neka ruska verzija Cambridge Analyticae. Twitter je svakako opcija, ali nemate toliko opcija kao što ih nudi Facebook. Pintereset je svakako opcija, ali ovu mrežu svi gledaju kao dopunsku a ne glavnu opciju. Snapchat je takođe opcija, ukoliko volite da pratite poznate i koristite šašave filtere.

Ako zaista želite da napustite Facebook i ponosno stavite #deleteFacebook hashtag, onda bi trebalo da pređete na mrežu koja dobija na popularnosti. To je važno jer su društvene mreže upravo to – društvene. Ako tamo nema nikog, zašto biste došli i vi? Predstavljamo vam društvene mreže o kojima se priča ovih dana kao pravim alternativama svima koji žele da obrišu nalog na Facebooku i napuste ga zauvek.

Ello

Ello društvena mreža se od svog osnivanja predstavlja kao “ubica Facebooka”. Ova društvena mreža se pre svega fokusira na umetnike i kreativce, što znači da ćete biti u dobrom društvu ako se pridružite. Jedna od glavnih prednosti ove mreže je to što nema oglasa, a ne morate ni da koristite pravo ime. Nije zanemarljiva ni činjenica da Ello ne prodaje informacije o korisnicima drugim kompanijama. Ukoliko se prepoznajete u ovoj grupi kreativnih ljudi, razmislite da se pridružite ovoj mreži.

Vero

Ako ne volite oglase i sponzorisane stranice na Facebooku, odlična alternativa je Vero. Ova društvena mreža se finansira na modelu pretplate sa obećanjem da neće prodavati podatke korisnika drugim kompanijama. Sa rastom popularnosti ove mreže, ponuđena je opcija besplatne pretplate kako bi se milioni novih korisnika priključilo mreži. Vero je dostupan u vidu aplikacije, a fokusira se na ljude koji vole da dele sadržaj sa drugima.

Njihova filozofija je da su korisnici ustvari klijenti a ne oglašivači. Koliko će se ovaj poslovni model isplatiti pokazaće vreme, ali trenutno je Vero možda i najpopularnija alternativa Zuckerbergovim društvenim mrežama. Vero već ima priličan broj korisnika sa tendencijom još većeg rasta (naročito ukoliko Zuckerberg nastavlja da se zakopava skandalima).

Path

S obzirom na to da Path društvena mreža kombinuje osobine Facebooka i Instagrama, ona predstavlja najelegantniji put kojim se sve češće ide. Reč je o mreži koja je dostupna samo u obliku aplikacije za mobilne uređaje i ne može se koristiti na desktopu (mada i to može da se sredi). Za razliku od Instagrama, ovde je fokus na interakciji sa drugim korisnicima i grupama, a manje na praćenje drugih naloga.

Kao korisnik Patha, od vas se očekuje da delite ne samo statuse, fotke i lajkove, nego i informacije o tome šta kupujete, čitate, gledate. Drugim rečima, ideja je da sa drugim korisnicima delite svoj životni put, da se tako izrazimo. Ako baš želite da budete povezani sa svima, možete čak i da delite sa svima kad ustajete i odlazite na spavanje.

Mastodon

Mastodon je besplatna decentralizovana open-source društvena mreža. Njen glavni adut je da iza mreže ne stoji jedna kompanija već je unapređuju svi koji to žele, poput Wikipedije. Kad se pojavio mnogi su ovu mrežu uporedili sa Twitterom, ali može da funkcioniše i kao zamena za Facebook. Mastodon je pomalo kompleksan, ali je stekao popularnost zbog svoje otvorenosti. Možda ovde nećete naići na slike svojih rođaka na izletu ali ćete imati pristup informacijama i velikom broju korisnika.

Facebook Messenger alternative

Pored što je Facebook društvena mreža, nju koristimo i za svakodnevnu komunikaciju sa prijateljima. Ako zaista želite da pobegnete od Marka Zuckerberga, onda treba da se odreknete i Facebook Messengera. Poslednji skandal je samo kap koja je prelila čašu kada je ovaj chat u pitanju. Ne tako davno Zuckerberg je odlučio da odvoji Facebook i Messenger aplikacije a svaka zauzima dosta prostora na telefonu. Jedna alternativa je WhatsApp, ali samo na prvi pogled jer je i ovo aplikacija koja je u vlasništvu Facebooka.

Ostaje vam da i dalje koristite Viber koji je izuzetno popularan u Srbiji, mada ako želite da budete sigurni da vas niko ne špijunira opcija je sve popularniji Signal i Telegram (aplikacija, ne opcija u pošti). Ova aplikacija za razmenu poruka dobila je na popularnosti tokom nereda u Iranu kada su protestanti komuniricali isključivo preko njega. Jedna od opcija je i Hangouts, ali u tom slučaju ste pod budnim okom Velikog brata – kompanije Google.

Ukoliko vam ništa od navedenog ne odgovara uvek vam ostaju dve opcije – vernost Facebooku (“kao da imam šta da krijem”) ili kompletno napuštanje sveta društvenih mreža. Izbor je na vama, važno je da ga imate ili bar mislite da je tako.

