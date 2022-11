Fallout 4 rimejk dobija veliko ažuriranje u vidu 4K podrške

Fallout 5 nije ni blizu izdavanja, ali Bethesda će doživeti ažuriranje za PS5, Xbox Series X/S i PC 2023. godine. Nadogradnja će ponuditi visoku brzinu kadrova i karakteristike 4K kvaliteta, i uključiti novi sadržaj Creation Club-a.

Ažurirana verzija dostupna za PS5, Xbox Series X/S i PC

Ovo nije prvi put da je Bethesda poboljšala vizuelne efekte za Fallout 4. Ažuriranje za Xbox One X omogućilo je 4K u naslovu iz 2015. godine, ali samo pri 30 kadrova u sekundi. Kompanija je iskoristila prednost FPS Boost-a na Xbox Series X i S da isporuči igru od 60FPS prošle godine, ali je očigledno ograničila rezoluciju na 1080p.

Strategija je barem poznata. Kao i kod CD Projekt Red-ovog The Witcher 3, to je napor da se održi interesovanje za staru igru dok se nastavlja rad na dugo očekivanom nastavku. Ne, ovo verovatno neće podstaći prodaju, ali bi moglo da održi zainteresovanost za Fallout 4 kod igrača igrača dok ne bude novog izdanja. Ako ništa drugo, to je još jedan način da se obeleži 25. godišnjica igre.

Izvor: Engadget

