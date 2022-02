Francuski sud je kaznio Google sa 100 miliona evra zbog kršenja politike kolačića

Francuski državni savet i vrhovni administrativni sud su u petak potvrdili odluku da je Google kažnjen sa 100 miliona evra zbog kršenja politike kolačića.

Francuska oštro

Politika kolačića je postala jedna od najvažnijih tema kada je u pitanju Google. Sve veći broj država pokreće sudske postupke protiv tehnološkog giganta i njegovog odnosa prema podacima korisnika. Kolačići su označeni kao prostor na kojem Google prikuplja veoma poverljive informacije o korisnicima, često na nezakonit način, a zatim te podatke prodaje ili zloupotrebljava u svrhe reklamiranja. Google se već suočio sa brojnim tužbama koje su pokrenute zbog politike kolačića a kazne tek dolaze na naplatu.

Google je čak u jednom momentu obećao da će sasvim promeniti politiku kolačića, odnosno da će ih ukinuti, međutim to se nije dogodilo. A sva je prilika i da neće. Zato je moguće očekivati da će nakon Francuske i druge države početi da primenjuju sistem kažnjavanja.

Kolačići i njihova uloga su prisutni već duži niz godina. Kako je moguće da do sada to nikoga nije zanimalo? Zašto je ova tema postala sve značajnija? Da li države na ovaj način pokušavaju da podele kolač sa tehnološkim gigantima? Google će biti kažnjen sa 100 miliona evra u Francuskoj. Da li će to uticati na povećanje njihove cene reklamiranja? Koliko je Google zaradio na reklamiranju i prodavanju podataka korisnika u Francuskoj do sada? Politika kažnjavanja suštinski utiče na bezbednost korisnika. Da postoji realna politička volja da se ukinu kolačići jednostavno bi se zabranio Google sve dok ih ne ukine. Takva odluka bi bila odlična jer bi otvorila tržište i za druge pretraživače.

Izvor: Reuters

