Nvidia GeForce Now ostao bez Blizzardovih igara

Ovih dana većina gejmera slavila je konačan izlazak servisa GeForce Now, koji omogućuje igračima da igraju bilo koju igru u oblaku, bez razmišljanja da li njihov računar ispunjava sistemske zahteve ili ne. Međutim, pojavio se veliki uslov, a to je da možete da igrate samo one igre koje već posedujete, i to ako izdavač dozvoli. Danas je Nvidia otkrila da je Activision Blizzard otkazao svoju listu igara, u koje između ostalih spadaju i Overwatch, WoW i Call of Duty serijal.

Blizzard nije odgovorio na pitanja

Iako je samo nedelju dana prošlo od lansiranja GeForce Now servisa, Activision Blizzard je odlučio da povuče katalog svojih igara koje se inače mogu pronaći na Battle.net-u. Na pitanje ko se zapravo povukao, da li je to učinio Blizzard, ili Nvidia nije uopšte dobila dozvolu za njihove igre, ostaje da se vidi. Na zvaničan zahtev da na ovo odgovori, Blizzard nije dao nikakav komentar.

Što se tiče ostalih izdavača igara, i tu Nvidia ima problema, pa je tako na predstavljanju GeForce Now servisa nedostajao veliki broj igara iz sledećih studija: Capcom, Electronic Arts, Remedy, Konami, Rockstar & Square Enix. Nakon beta testiranja, svi ovi izdavači su se povukli iz dalje saradnje.

Servis zamišljen kao win-win za sve

Nvidijin servis GeForce Now zamišljen je kao dobitna kombinacija za sve učesnike u procesu. Kompanije koje prave igre bi ih i dalje prodavale na svojim servisima kao što su Steam, Epic, Battle.net, Nvidia bi iznajmljivala pristup udaljenom računaru, a igrač bi dobio mogućnost da igra najnovije naslove bez obzira na to koji računar ima. Međutim, kako sada stvari stoje, nešto je krenulo po zlu.

Zvanična izjava Nvidije glasi da će sarađivati sa Blizzardom oko povratka njihovih igara na servis, ali da igrači ne mogu da očekuju da će se to desiti za par dana ili par nedelja. Potrebno je vreme, najavljuju iz ove kompanije.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet