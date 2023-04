Gizmodrom: Gadžeti Suncem obasjani

Sa sve većom stopom zagađenja širom sveta, pametno je razmišljati o prelasku na zeleniju stranu tehnologije, kao što je solarna energija. To je trenutno treći najveći prirodni izvor energije na svetu, pa ne čudi što svetske sile od Nemačke do Japana postaju zelene i sve više koriste kapacitete sunčevih zraka.

Izdvojili smo neke interesantne solarne uređaje koje možete koristiti da svoj svakodnevni život učinite ekološki prihvatljivijim.

Urbanista Phoenix bežične slušalice

Feniks je jedan od najsunčanijih gradova, sa oko 4.000 sunčanih sati godišnje. Pravi naziv za prvi par Urbanista bežičnih slušalica sa solarnim napajanjem koje sadrže Exeger-ov Powerfoyle, fleksibilni solarni panel koji može da generiše energiju za punjenje baterija koristeći svetlost sunca, čak i po oblačnom danu ili čak svetlost sijalice?

Urbanista Phoenix ima poprilično veliku kutiju za skladištenje slušalica za današnje standarde, otprilike veličine sapuna. Razlog je to što je kućište uglavnom prekriveno crnim Powerfoyle materijalom koji pretvara svetlost u električnu energiju. Futrola se takođe može puniti pomoću običnog USB-C kabla, ali ne postoji mogućnost bežičnog punjenja. U teoriji, nema razloga da povezujete Urbanista Phoenix na punjač, jer ako ostavite kućište za punjenje na svetlu, to će puniti bateriju stalno. Slušalice se vraćaju u kućište kada se ne koriste, gde se dopunjavaju, što im može omogućiti autonomiju od osam sati. Samo kućište vam daje oko 34 sata rezervne snage.

Uparivanje slušalica s pametnim telefonom je jednostavno, ali ako postoje problemi, Urbanista je obezbedio taster za resetovanje uparivanja na poleđini kućišta. Bela LED dioda na kućištu pokazuje kada se baterija puni preko USB-a, ali svetlo ne funkcioniše kada se koristi solarna energija. Međutim, brzina punjenja solarnog panela može se proveriti na pratećoj aplikaciji Urbanista (dostupna za iOS i Android), koja pokazuje koliko energije proizvodi Powerfoyle i statistike o prethodnoj upotrebi. Same slušalice su po dizajnu i veličini slične Apple AirPod Pros 2, osim što su ove dostupne u dve boje, crnoj i Desert Rose.

Udobne su za nošenje i lako ih je zaboraviti jer su lagane i udobne. Kao i kod mnogih bežičnih slušalica, Phoenix nudi hibridni ANC (aktivno poništavanje buke) za filtriranje neželjenih zvukova, poput buke motora ili pozadinskog zvuka u javnom prostoru. Slušalice poseduju 10-mm dinamičke drajvere koji isporučuju frekvencijski opseg od 20 Hz do 20 kHz.

Svaka slušalica ima kontrolni panel koji je dovoljno jednostavan za upotrebu. Dvostruki dodir na bilo koju slušalicu kontroliše reprodukciju i pozive. Trostruki dodir na levoj slušalici vraća vam prethodnu pesmu, dok vas isti pokret sa desne strane dovodi do sledeće. Pritisnite i držite levu slušalicu da biste pozvali svog glasovnog asistenta ili desnu da biste se kretali kroz ANC i Ambient opcije.

Ostale karakteristike uključuju mikrofone koji smanjuju buku, automatsko otkrivanje kada stavite slušalice u uši, automatsko isključivanje, podršku za različite glasovne asistente (Siri i Google su dva najveća) i Bluetooth 5.2 radi dužeg trajanja baterije i bržeg uparivanja. Imaju IPX4 sertifikat, tako da su otporne na blago prskanje, ali nisu vodootporne. Ove slušalice možete pronaći na njihovom zvaničnom sajtu urbanista.com za 149 evra.

Logitech MK750 bežična tastatura

Logitech MK750 se napaja pomoću svetlosti, što znači da nećete morati da punite baterije ili da imate dosadne kablove koji vam smetaju prilikom kucanja. Miš koji dolazi uz ovu tastaturu napaja se baterijama, ali oba koriste mali USB prijemnik za bežičnu vezu. Ukoliko volite skoro pa nečujne tastere, Logitech MK750 je odličan izbor.

Mali konkavni tasteri su laki za kucanje, omogućavajući vam da nastavite s radom na skoro svakoj lokaciji. Pošto tastatura koristi USB prijemnik, možete je s lakoćom transportovati, bilo da ste u vozu, kod kuće ili prijatelja. Bez baterija koje treba zameniti, možete očekivati da će svako punjenje trajati do tri meseca. Svaki izvor svetlosti održava tastaturu punom najmanje tri meseca, čak i u potpunom mraku.

Logitech MK750 će vam omogućiti oko dve godine korišćenja, međutim, mnogo je energetski efikasniji od zamene baterija, što ga čini odličnim gadžetom na solarni pogon za svaki dom. Set je kompatibilan s računarom i radi sa operativnim sistemima Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP. Možete je pronaći na sajtu Amazon-a za 108 dolara.

Garmin Quatix 6X Solar sat

Izrađen od glatkog, sjajnog titanijuma otpornog na so, ovaj GPS pametni sat za različite sportove iz Garmin-a ne samo da ima prostora za mape obala i kopna, već vam omogućava da skladištite dosta stvari u njegovom zgodnom kućištu. Garmin Quatix 6X Solar pametni sat usavršen je za upotrebu u vodenim aktivnostima i sportovima i poseduje ne samo Garmin-ovu 6X platformu već i dijapazon senzora i opcija, kao što su kontrola autopilot na ručnom zglobu, namenske sposobnosti za mapiranje mora i alate za jedrenje po meri, sve upareno sa Garmin-ovom solarnom baterijom koja radi nedeljama.

Rezultat je multisport sat dobrog izgleda sa GPS/GLONASS/Galileo navigacionim nizom, Wi-Fi, Bluetooth i muzičkom integracijom s plejlistama iz Spotify-a, Deezer-a, pa čak i memorijom muzike na uređaju do 2.000 pesama. Baterija Quatix 6X Solar-a traje do 46 dana, zahvaljujući tom malom solarnom pojačanju. Quatix je prilično štedljiv u svakodnevnoj upotrebi, jer mu je potreban vrlo mali kontakt sa USB punjačem. Ovo je dovoljno korisno na kopnu, ali na produženoj plovidbi bi zaista bilo izuzetno korisno, nudeći do 46 dana u režimu ekspedicije.

Kao i kod ostatka Garmin 6X linije, postoje unapred instalirani profili za skoro svaki sport koji možete poželeti, samo s malo dodatog morskog ukusa. Tu su profili za čamce, jedrenje i trke na jedrima, koji sadrže veliki broj alata, kao i srodne potprofile za sportove na vodi, kao što su ribolov, veslanje, veslanje na dasci, kajak i kanu. Quatix 6X Solar ne zaostaje ni kada je u pitanju praćenje zdravlja, kao što biste i očekivali, nudeći sve prednosti merenja otkucaja srca na zglobu (koji radi pod vodom za ljubitelje plivanja), kao i Pulse Ox8 merenje krvi zasićene kiseonikom za napredno praćenje spavanja. Sat možete pronaći na sajtu garmin.com za 1.150 dolara.

Sunne lampa

Moderno dizajnirana lampa na solarni pogon, Sunne je zamisao holandskog dizajnera Marjana van Aubela. Okačite je na prozor tokom dana, gde sakuplja energiju od sunca, i kako sunce počinje da zalazi, dugačka aluminijumska lampa počinje da svetli u jednoj od tri boje: žutoj, narandžastoj ili ljubičastoj, koje imitiraju sve prirodne trenutke sunca – izlazak, dnevnu sunčevu svetlost i zalazak.

Na zalasku sunca, Sunne će se automatski uključiti u režimu zalaska sunca, ali režime možete menjati i pomoću tastera ili aplikacije. Preko prateće aplikacije možete videti koliko energije Sunne sakuplja i stanje baterije uživo. Pored menjanja režima, aplikacija omogućava i da kontrolišete jačinu svetlosti. Sunne se pravi po narudžbini i trenutno je dostupan za isporuku bilo gde u Evropi, a na zvaničnom sajtu solarsunne.com možete je pronaći za 995 evra.

Podelite s prijateljima

Tweet