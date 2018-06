Google Assistant i Alexa stižu na Xbox One

Oni koji imaju Xbox One već znaju da mogu da koriste Cortana-u kako bi svojom konzolom upravljali uz pomoć glasovnih komandi, ali to nije naročito praktično od kad nema Kinect-a. Zbog toga je Microsoft došao do pametnog rešenja, a koje uključuje upotrebu pametnih zvučnika koje korisnici već imaju.

Naime, prema poslednjim informacijama kao podrška Xbox One konzoli mogli bi da dođu i Amazon Alexa i Google Assistant, a kao dodatak Cortana-i. Potrebno je da se prvo u podešavanjima uključi ova opcija, te da se u okviru izabranog asistenta instaliraju potrebni dodaci. Još uvek nije sigurno koje će tačno komande biti dostupne, ali se pretpostavlja da bi mogle da uključuju kontrolu medija, zahvaljujući kojoj bi korisnici mogli da pokrenu Netflix, te puste određeni film.

Najveći problem bi mogla da bude dostupnost nove opcije, budući da Microsoft velika softverska ažuriranja za Xbox obično objavljuje na jesen, mada se pretpostavlja da će, kada je u pitanju ovako važna opcija, biti spreman da odstupi od planiranog rasporeda.

Izvor: Engadget

