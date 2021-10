Google Focus Time može blokirati sastanke

Veliki broj sastanaka bili su problem pre pandemije COVID 19, a sada su još veći problem jer daljinski rad ulazi u takozvani mainstream. Prema izveštajima, Google-a sada možete jasno da stavite do znanja da želite da napravite pauzu. Google uvodi funkciju „Focus Time“ u Google kalendar. Ova opcija ne samo da označava vaš status, već može opcionalno i automatski blokirati zahteve za sastanke za određeno vreme.

Za vreme Focus Time-a možete izabrati posebnu boju. Takva podešavanja će takođe biti uključena u vaš Time Insights kako bi vam pomogli da poboljšate odnos sastanka i posla. Ovoj funkciji će biti potrebno do 15 dana da stigne do korisnika Google Workspace-a, a kod onih koji imaju unapred zakazan raspored ažuriraće se od 3. novembra.

Google nastavlja trend. Microsoft je integrisao funkciju Focus Sessions u Windows-u 11 kako bi pomogao ljudima da rade u kraćim, ali efikasnijim terminima. Ovakva promena bi mogla da napravi razliku između kašnjenja u poslednjem trenutku i ispunjenja zakazanog roka.

Opcija Focus Time će se pojaviti uskoro, ali neće biti dostupna svakom korisniku Google kalendara. Google kaže da će tu opciju imati korisnici paketa kao što su: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Teaching & Learning Upgrade, Education Standard, Education Plus i Nonprofits.

