Google je primoran da napravi veliku promenu na Android telefonu

Google će predstaviti 12 alternativnih browsera svim Android korisnicima prilikom prvog podešavanja pametnog telefona ili tableta.

Korisnici Androida moći će da biraju između velikog broja browsera, ali samo u Evropi

Google će ovog leta napraviti promenu Android operativnog sistema, ali samo za one koji žive u Velikoj Britaniji i kontinentalnoj Evropi. Kada uključite novi Android uređaj, u ovim zemljama sada će vam biti ponuđen izbor od 12 zasebnih browsera. Izborom jednog od njih, promeniće se podrazumevani browser za sve unutar operativnog sistema.

Otkako je Evropska komisija kaznila Google sa rekordnih 5 milijardi dolara još 2018. godine, kompanija je bila prisiljena da korisnicima Android-a ponudi izbor browsera prilikom postavljanja novog telefona. Ranije je Google – koji je vlasnik i razvija Android – koristio sopstveni izuzetno uticajni browser za obradu svih glasovnih i tekstualnih pretraga unutar softvera, što se smatralo antikonkurentskim. Google se složio da dozvoli da još tri browsera budu navedena kao opcije tokom postupka podešavanja. Rivalske firme morale su da uđu u zatvoreni postupak nadmetanja, da bi imale priliku da se nađu uz Google kao opciju za vlasnike Android tableta i pametnih telefona.

Evropska komisija se sada ponovo umešala, nakon što su konkurenti izjavili da sumnjaju u pristup. Prema izjavi TechCrunch-u, Evropska komisija je potvrdila da je „razgovarala sa Google-om o načinima poboljšanja ekrana izbora kako bi se rešili eventualni problemi“. Rezultat će biti dostupan svim Android pametnim telefonima početkom septembra. Na redizajniranom ekranu izbora sada će biti prikazano do 12 browsera, uključujući DuckDuckGo, Yahoo, Bing i druge. Koju god opciju da odaberete, koristiće se za sve pretrage sa homescreen-a, kao i unutar Google-ovog sopstvenog web browsera Chrome. Google će objaviti ažurirani ekran za izbor od 1. septembra 2021. Da bi ispunjavali uslove za uvrštavanje na ekran za izbor, dobavljačima browsera sada treba samo besplatna aplikacija dostupna u Play prodavnici. Oduvek smo verovali u to da ljudi biraju Google zato što je to korisno, a ne zato što ne postoje alternative i zbog toga ćemo i dalje ulagati u Google pretragu i Android, kažu u Google-u.

Promene će uticati na sve nove Android uređaje koji se prodaju u Velikoj Britaniji i Evropskom ekonomskom prostoru od 1. septembra 2021. Ako ste već izabrali browser i želite da unesete promenu, moraćete da izvršite resetovanje na fabrička podešavanja na pametnom telefonu i započnite postupak podešavanja od nule.

Izvor: Express

Podelite s prijateljima

Tweet