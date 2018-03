Google Maps omogućava nove igre u stilu Pokemon Go

Nakon globalnog uspeha Pokemon Go igre (i brojnih skandala koje je izazvala) najavljeno je više igara mobilnih igara vezanih otkrivanje lokacija. Ove igre se zasnovane na kombinaciji pravih lokacija i unapređene realnosti dobile su dodatnu podršku od Googlea koji je developerima omogućio pristup Google mapama.

Google je objavio da je će omogućiti pristup svojoj platformi Google Maps kako bi proizvođači igara lakše kreirali igre koje se odvijaju u pravom svetu. Ovaj potez otvara vrata nekom novom Pokemonu, samo što ćemo se sad juriti sa zombijima ili dinosaurusima. Već je najavljeno da će sve prednosti Google Maps koristiti igre iz franšiza The Walking Dead i Jurassic Park, a to je samo početak.

Google Maps omogućava kreiranje igara sa unapređenom realnošću

Kako kažu u Googleu njihova Maps platforma za igre će biti podeljena na tri glavna dela. U prvom delu je mogućnost developerima da se prijave kako bi pristupili Google Maps podacima u realnom vremenu. U skladu sa novom strategijom, Google lansira novi softver za Unity developere (najpopularniji game engine na svetu), kako bi se lakše inkorporirale igre sa podacima iz mapa. Sve je tako osmišljeno da kreatori igara ne moraju da se razumeju previše u način funkcionisanja Google Maps, sve im je pripremljeno za kreiranje igre.

Google je takođe razvio alate koji će olakšati developerima kreiranje igara u okruženju pravih lokacija širom sveta. Ideja je da Google pomogne developerima kako bi pronašli lokacije koje su odgovarajuće, jedinstvene i zabavne za igranje širom sveta. Integracija sa Unity softverom omogućava developerima da unapređuju mape sa velikom fleksibilnošću. Okolinu je moguće menjati u game engineu, što je Google i prezentovao pretvrajući mape iz pravog sveta u SF ili fantasy okruženje.

Već su dogovorena tri naslova koja će koristiti prednosti koje je omogućio Google. To su AR igre: Jurassic World Alive, The Walking Dead: Our World i Ghostbusters World. Ove igre će izgledati slično kao Pokemon Go, kombinujući unapređenu realnost i gameplay baziran na lokacijama kako bi igru spojile sa pravim svetom. Da li će ove ili neke buduće igre ponoviti i premašiti uspeh koji je ostvario Pokemon Go, pokazaće vreme. Nekako se nadamo da neće biti ponovljena histerija koju je obeležila jurnjava za malim japanskim čudovištima.

Izvor: The Verge

