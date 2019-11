Google planira da u Chrome-u označava „spore“ sajtove

Google eksperimentiše sa postavljanjem „bedževa“ na stranice koje se sporo učitavaju u Chrome-u. To znači da bi u budućnosti, Chrome mogao da identifikuje sajtove čije učitavanje predugo traje i da o tome obavesti potencijalne posetioce.

Naravno, algoritam koji će proveravati brzinu učitavanja sajtova neće to raditi ad-hoc. Na primer, neće se uzimati u obzir trenutno sporo učitavanje, koje može da bude razlog zbog loše Internet konekcije, već će se proveravati i „istorijat“ učitavanja sajta, kako bi se potvrdilo da se on generalno sporo učitava. Tim koji se bavi ovim istraživanjem pokušaće da otkrije i uzrok sporog učitavanja – da li je to zasnovano na hardveru na kome se sajt nalazi ili je u pitanju loša mrežna konekcija.

Google eksperimentiše i sa tzv. „splash“ ekranom, ili sa progress bar-om koji će biti zeleni ili crven, u zavisnosti od brzine učitavanja sajta. Na taj način bi korisnici Chrome-a odmah imali informaciju o brzini učitavanja stranice. Naravno, ovo ne mora da bude prihvaćeno u konačnoj verziji, jer su u Chrome timu otvoreni da razmišljaju o potpuno različitim pristupima ovoj temi i nadaju se da će naći optimalno rešenje.

Za sada nije jasno kada će sistem obeležavanja stranica „zaživeti“ u Chrome-u. Ideja je prvi put objavljena na Chrome Dev Summit-u koji se trenutno održava u San Francisku. Međutim, u okviru te objave bilo je mnogo „možda“ uzrečica, što znači da Google još uvek nije načisto u kom pravcu će se sve to razvijati.

Izvor: The Verge