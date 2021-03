Google pravi velike promene na Gmail-u

Uprkos uspehu i sve većem usvajanju workplace chat aplikacija mestu, većina preduzeća se i dalje oslanja na email za internu i komunikaciju sa kupcima.

Gmail IMAP i POP se sada mogu omogućiti odvojeno

Međutim, ne želi svaki korisnik Gmail-a da koristi Google-ov email klijent, jer mnogi radije koriste Microsoft Outlook ili Apple Mail. Iz tog razloga, Google je dodao mogućnost da Google Workspace administratori mogu da omoguće Gmail IMAP i Gmail POP odvojeno kao i da omoguće pristup putem IMAP-a po aplikaciji u Admin consoli. I IMAP i POP su protokoli dolaznog email-a, s tom razlikom što se kod POP-a email preuzima sa mail servera na uređaj, a zatim briše sa servera, dok IMAP email poruke trajno čuva na serveru, tako da se mogu sinhronizovati na više uređaja.

Pored detaljnog omogućavanja email klijentima da se sinhronizuju putem IMAP-a i/ili POP-a, Google je dodao i novu opciju Gmail-u da navede listu OAuth ID-ova koji su odobreni IMAP-klijenti koje zaposleni u organizaciji mogu da koriste. Na primer, administrator workspace-a može da odluči da dozvoli korisnicima njihove organizacije da koriste podrazumevanu aplikaciju za mail na svojim mobilnim uređajima i desktop računarima. Ipak, podrazumevano će biti dozvoljeni svi IMAP klijenti, osim ako je ova funkcija izričito omogućena samo IMAP klijentima koji podržavaju OAuth. Da bi započeli, administratori workspace-a mogu da omoguće ovu funkciju na nivou domena ili organizacione jedinice (OU).

Mogućnost da se Gmail IMAP i POP odvojeno omoguće dostupna je svim Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard i Enterprise Plus, kao i G Suite Basic, Business, Nonprofits, Education i Enterprise for Education klijentima. Nije dostupna za korisnike Google Workspace Essentials.

Izvor: Techradar

Podelite s prijateljima

Tweet