GoPro: Digitalizacija je stalni proces

U prethodnom periodu, koji obuhvata vreme neposredno pre pandemije pa sve do danas, a i ubuduće, sve češće se čuje i koristi se, a i čuće se i koristiće se reč – digitalizacija.

Za različite kompanije i ljude ta reč znači i odnosi se na različite stvari. Definicija sama po sebi nije najznačajniji aspekt samog procesa, već je važno da svako razume zbog čega je digitalizacija važna i na šta se sve ona odnosi.

Ako pođemo od pretpostavke da je digitalizacija pomeranje svih aktivnosti koje su se radile ručno, na papiru, bez pomoći računara i moderne IT tehnologije, u svet koji je online, uvek dostupan i nezavisan od lokacije, prepoznajemo nekoliko aspekata. Oni pokrivaju opremu, infrastrukturu, bezbednost, ERP, DMS, Business Intelligence, automatizaciju.

Na ovogodišnjem BIZIT-u podelićemo svoja iskustva, i iskustva naših klijenata, kako najbolje sprovesti proces digitalizacije u firmi i koji su to aspekti na koje posebno treba obratiti pažnju

Online budućnost

GoPro se fokusira na više delove ove slagalice jer našim klijentima preporučujemo infrastrukturu i bezbednost koju obezbeđuje Microsoft. Rešenja koja predlažemo počinju od ERP sistema, prvenstveno bazirana na proverenoj platformi – Microsoft Dynamics Business Central. Omogućili smo da ta rešenja postanu dostupna ne samo srednjim i velikim firmama, kao ranije, već i mikro i malim firmama, kao i preduzetnicima. Imajući u vidu da je potreba za digitalizacijom sve izraženija, smatrali smo neophodnim da njene delove učinimo dostupnim svima. Takođe je važno da naglasimo da je po prirodi stvari mnogo lakše uspostaviti procese i načine rada u firmi na samom početku, pa uopšte ne sprovoditi digitalizaciju, već početi na digitalizovan način, nego menjati stvari tako da se digitalizuju.

Kao i svaka promena koja se odnosi na način rada, proces digitalizacije je privremeni poremećaj u poslovanju. Kada je to tako, važno je da znamo šta dobijamo zauzvrat. Neminovno je da tokom procesa digitalizacije moramo da izdvojimo vreme naših zaposlenih i novac naše firme da bismo je uspešno sproveli. Da bi taj proces prošao što lakše, brže i uspešnije, veoma je važno da razumemo šta je nagrada koju očekujemo na kraju. Veoma je bitno da shvatimo kako nagrada nije ista za sve: dok je za vlasnike važno koliko ćemo uštedeti kroz eliminisanje grešaka, ubrzanje rada, dostupnost pravih informacija u realnom ili skoro realnom vremenu, veće zarade kroz pravovremeno i precizno upravljanje te uštedeti kroz pravovremenu i adekvatnu nabavku i izbegavanje zapošljavanja za repetitivne poslove koji mogu da se automatizuju, to nije nešto što će prosečan zaposleni videti kao jasan cilj.

Uspešna digitalizacija treba da nagradi svakoga ko u njoj učestvuje, pa zato savetujemo svoje klijente da obrate pažnju na to kako iz perspektive pojedinačnih zaposlenih (ili tima zaposlenih) digitalizacija pomaže u svakodnevnom radu. To može da bude nešto toliko obično kao što je da ne mora da se prekucava faktura iz sistema na portal eFaktura, do toga da svakodnevni proces rada prosto radi brže i ne gubi vreme na čekanje da se nešto desi. Svakako, nije isto za svakoga, i potrebno je da se identifikuje napredak koji digitalizacija donosi da bi se sprovela što efikasnije ili sa što manje poremećaja.

Kategorije digitalizacije

Iz našeg iskustva, razliku između lake i teške digitalizacije u bilo kom segmentu pravi doživljaj važnosti samog procesa iz perspektive onih koji u njoj učestvuju. Naime, ako tokom, na primer, implementacije Microsoft Dynamics Business Central rešenja zaposleni nedvosmisleno čuju od svog menadžmenta da je u pitanju najvažniji proces u kompaniji, implementacija se završi veoma brzo, uz minimalno angažovanje ljudi i skoro bez ikakvih izazova. Ako, s druge strane, zaposleni u firmi u kojoj se ERP implementira smatraju da je taj posao sekundaran, uvek će se dešavati da se zakazani sastanci pomeraju, da je stigla roba i da ne može sada da se održi radionica, da je šef rekao da je nešto drugo hitnije, i slični izgovori. U ljudskoj prirodi je da se većinski opire promenama, i neophodno je da se učini napor da se takva promena sprovede.

Kako je, na kraju dana, proces digitalizacije tu pre svega da bi firma koja u taj proces ulazi bila uspešnija nego što bi bila bez nje, pre svega od sebe same, pa zatim i od ostalih konkurenata na tržištu, jedan od najvažnijih aspekata je da se ovaj proces planira i da mu se opredele odgovarajući resursi da bi se proces sproveo što brže i efikasnije, da bi povraćaj investicije vremena i novca bio što brži i veći. Ovo je jedna od tema o kojoj ćemo pričati na ovogodišnjem BIZIT-u, te vas pozivamo da posetite naše koleginice i kolege na štandu GoPro, bez obzira na to za koji ERP, DMS ili BI ste se opredelili, da podelimo svoja iskustva koja mogu da se primene na vašu situaciju.

Uspešna digitalizacija treba da nagradi svakoga ko u njoj učestvuje. To može da bude i nešto obično, kao što je da ne mora da se prekucava faktura

Drago nam je što vidimo da se sve više malih kompanija, ili čak startapa, opredeljuje da implementira neko od rešenja koje GoPro nudi. Prosto, na taj način sistemi i procesi rastu zajedno s kompanijom, tako da investicija u rešenja u stvari nikad nije kapitalna, već operativna, i firma praktično nikad ne doživljava poremećaj u poslovanju, niti mora da izdvoji značajnija sredstva za tu namenu, a uvek ima sisteme i procese odgovarajuće za stanje svog biznisa.

Znamo li šta nas čeka?

U svetlu najavljene gotovo globalne recesije, sve češće dobijamo pitanja da li je ovo pravi trenutak za investiranje u neki od aspekata digitalizacije. Kao i za vreme početka krize izazvane kovidom, odgovor je sličan – da, ukoliko niste sproveli ništa ili mislite da niste sproveli dovoljno, savetujemo da požurite. Za vreme krize valja nam da budemo što više fit kao kompanija, da nam ne cure resursi na mestima za koje i ne znamo da postoje ili da nisu pokriveni na odgovarajući način, i da možemo da se fokusiramo na ono što je najvažnije za svaku firmu – zaposleni i klijenti. U situaciji kada firme budu morale da se bore za svakog klijenta, svaki posao, nije teško dati odgovor na pitanje kome će biti bolje: onome kome su procesi, izveštavanje i ostali aspekti poslovanja automatizovani i uvek dostupni, ili onom ko sve radi na papiru i zavisi od jedne, eventualno dve osobe koje na neki volšebni način sve znaju.

Na ovogodišnjem BIZIT-u podelićemo svoja iskustva, i iskustva naših klijenata, kako najbolje sprovesti proces digitalizacije u firmi i koji su to aspekti na koje posebno treba obratiti pažnju. Potrudićemo se da podelimo iskustva koja su široko primenjiva, ali i da damo neke specifičnosti koje mogu da se jave, mada ne toliko često. Cilj nam je da proces digitalizacije približimo svima, jer nije u pitanju bauk. Sigurni smo da će za desetak godina većina gledati digitalizaciju isto kao što danas gledamo na pametne telefone – kao normalnu, svakodnevnu i najobičniju stvar, i da ćemo više razgovarati o tome kako da nam veštačka inteligencija i mašinsko učenje i možda nešto za šta danas i ne znamo pomognu da budemo uspešniji u poslu. A možda ćemo prosto dobiti više vremena da provodimo s porodicom i prijateljima. Sačekajmo da vidimo.

Svakako je sigurno da se nalazimo u vremenu najbržeg i najuzbudljivijeg napretka u istoriji čovečanstva – uživajmo.

GoPro.rs

Autor: Petar Miljković, GoPro CEO

Podelite s prijateljima

Tweet