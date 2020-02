Grand Theft Auto na istočnoevropski način

Ukrajinska reperka Alyona Alyona se u spotu za svoj poslednji singl transformisala u digitalnu heroinu iz Grand Theft Auto franšize.

Numera “Wild Dances” presvukla je popularnu igru, a najpre uz pomoć automobila koji su karakteristični za Istočnu Evropu. Retro momenti doprinose uverljivosti gejming pozadine, u šta se uklapaju i uvodni stihovi, koji kada se prevedu sa ukrajinskog zvuče “I fly again, like a tornado, to this bit/ I am a hit, I am an unbending rhyme monolith”.

Alyona se proslavila još 2018. godine, a spotom za pesmu “Fish” (“Rybky”), u kojem je prvi put uspešno iskoristila animaciju, te za samo jedan dan na YouTube platformi skupila preko 50 hiljada pregleda. Ono što ova umetnica radi možda ukazuje na budućnost muzičkih spotova, te animacije uopšte.

