HBO Max uskoro menja ime u Evropi

Warner Bros. Discovery (WBD) odlučio je da promeni ime HBO Max streaming servisa u Evropi. Ovaj servis će se zvati samo Max, a biće proširen sa Discovery+ sadržajima i sportskim prenosima. Transformacija u Max će započeti 21. maja, a promena će prvo biti vidljiva u nordijskim državama i Centralnoj i Istočnoj Evropi. Nakon toga će se, u fazama, ime i sadržaji menjati i u drugim državama Evrope. Interesantno je da će u Belgiji i Holandiji biti zadržano staro ime, iako će servis dobiti Discovery+ i sportske sadržaje.

Belgija će, takođe, uz Francusku biti nova teritorija na kojoj će servis biti dostupan, a to je prvo teritorijalno proširenje platforme u poslednjih dve godine. Max će uskoro biti dostupan u 25 država Evrope i u 65 država globalno.

Navodi se da će na ovoj platformi biti dostupni prenosi Olimpijskih igara u Parizu, koje se održavaju ovog leta, a biće uključene u sve Max pretplate u Evropi. Među pretplatnim planovima biće osnovna pretplata (koja uključuje prikaz reklama), standardna pretplata (koja će dozvoliti streaming na dva uređaja istovremeno u Full HD rezoluciji i do 30 download-a za offline gledanje), dok će Premium plan ponuditi 4K rezoluciju sa Dolby Atmos tehnologijom, mogućnost gledanja sadržaja na četiri uređaja istovremeno i do 10 downloada za offline gledanje. Cene će varirati od države do države.

Sportski „dodatak“ obezbediće prenose Grand Slam teniskih turnira, biciklističkog Grand Toursa, 24 časa Le Mana, prenos Eurosport kanala…

U nekim slučajevima, HBO Max će se automatski update-ovati na Max, ali moguće je da će neki korisnici dobiti poruku da preuzmu novu Max aplikaciju. Postojeći korisnici će zadržati svoje profile i istorijat pregledanog sadržaja. Pretplatnici Eurosport i Discovery+ servisa dobiće detalje kako da se prijave na Max.

