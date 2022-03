HELBIZ – nov koncept transporta u urbanim sredinama

E-trotineti, e-bicikli i e-mopedi velikim koracima unose pravu revoluciju u gradski transport, a HELBIZ, kompanija koja se bavi mikromobilnošću i ima svoje Tech predstavništvo u Beogradu, podelila je s nama nov način vožnje e-trotineta. Imali smo prilike da isprobamo njihovu aplikaciju za deljenje vozila i to vožnjom e-trotineta.

Gradovi širom sveta, pa i u Srbiji, već dugo se bore s brojnim negativnim efektima koje funkcionisanje saobraćaja ima na društvo. Međutim, 2021. je bila godina kada je mikromobilnost kao koncept, rešenje i način života, zaista počela da se ozbiljno razmatra, razrađuje i implementira. Povećana takozvana deljena (ride sharing) mikromobilnost i javni prevoz pod uticajem COVID-a pomogli su da mala električna vozila postanu dovoljno popularna da su ljudi počeli da razmišljaju čak i o kupovini sopstvenih. Shodno tome, e-bicikli su zabeležili ogroman rast prodaje od 240 odsto u 2021, a e-skuteri/mopedi/trotineti od 132 odsto. Takođe, istraživanja pokazuju da će do 2024. godine širom sveta u upotrebi biti 4,6 miliona iznajmljenih e-trotineta, što je skok sa 774.000 komada iz 2019. godine.

Nova normalnost dovela je do toga da mnogi, pre svega evropski, gradovi usvajaju infrastrukturne planove koji će podstaći upotrebu pametnijih, potpuno električnih vozila i vidova transporta, a koji bi zaista bili neverovatni pre deceniju. Samim tim i ne čudi što je 2021. bila i godina kada su ljudi, naročito oni koji žive i rade u gradovima, počeli otvoreno da govore o uticaju mikromobilnosti na smanjenje emisije štetnih gasova, za čije rešavanje je potrebno mnogo više od uvođenja električnih automobila.

Prošle godine smo videli da kompanije za deljenu mikromobilnost zaista koriste prednosti ove promene u načinu razmišljanja u korist e-trotineta i e-bicikala, i postale su operativno efikasnije i utegle su svoj hardver.

Šta je mikromobilnost?

Sve više se smatra da mikromobilnost igra važnu ulogu, i kao samostalan način transporta i kao premošćavanje jaza između privatne upotrebe električnih vozila i potreba javnog prevoza.

Mikromobilnost se povezuje sa sve popularnijim lakim vozilima koja se danas mogu naći na gradskim ulicama širom sveta. Sam termin „mikro” podrazumeva vozila mase do 500 kilograma, koja obično razvijaju brzine manje od 25 km/h, u šta spadaju e-bicikli i e-trotineti, čija je najveća prednost zaštita životne sredine.

Kompanija HELBIZ, koja ima svoj Tech Hub u Beogradu, kreirala je mobilnu platformu i aplikaciju koja je vrlo jednostavna za korišćenje i dostupna kako za iOS, tako i za Android korisnike. Naime, putem aplikacije korisnici širom sveta voze električna vozila u gradskim sredinama na potpuno, za nas, nov i tehnološki inovativan način.

Grad iz drugačije perspektive

Sa svim rečenim, početkom marta imali smo prilike kao predstavnici medija da isprobamo mogućnosti HELBIZ aplikacije i uslugu deljenja e-trotineta, e-bicikala ili e-mopeda. Ovom prilikom napravljena je test ruta za e-trotinet samo za nas.

Međutim, korišćenje, to jest vožnja, trotineta putem ove e-sharing platforme je omogućena i za električne bicikle i električne mopede.

Nakon preuzimanja potrebno je napraviti korisnički nalog, a prvo na šta nailazite je mapa grada na kojoj je vrlo jasno ucrtano u kojim delovima grada je moguće voziti HELBIZ vozila. Svako dostupno vozilo se pojavljuje na mapi te je vrlo lako pratiti željeno vozilo, to jest rezervisati vožnju. Sve što je potrebno da se uradi jeste da se klikne na ikonu vozila, nakon čega se pokazuju informacije, kao što su cena otključavanja i vožnje, koliko je vremenski i u kilometrima udaljeno od vaše trenutne pozicije i koliko mu je baterija napunjena, to jest koliko kilometara autonomije mu je ostalo. Pojavljuju se takođe i dva dugmeta – „Skeniraj i vozi” koje kliknete kako biste otpočeli vožnju odmah i „Rezerviši” kojim, kako i samo ime nagoveštava, rezervišete vožnju za vreme koje vam je potrebno da do njega stignete. Postoji i opcija pauze, koja je zgodna ukoliko imate više stvari da obavite u okolini, kako vam neko ne bi preuzeo vozilo koje koristite dok ste, recimo, časkom svratili do prodavnice.

Svako vozilo poseduje QR kod koji je potrebno skenirati kako bi se otpočela vožnja, a da HELBIZ zaista brine o svojim korisnicima, govori i to što je pre vožnje neophodno slikati ličnu kartu zbog provere godina, kao i selfi sa zaštitnom kacigom na glavi, u suprotnom nije moguće otpočeti vožnju. Dopalo nam se i to što postoji opcija kontrole brzine, to jest početnički režim, ukoliko niste do sada imali prilike da vozite e-trotinet i potrebno vam je malo vremena da se uhodate. Kada želite da završite vožnju, potrebno je da uslikate parkiran trotinet kako bi se sistem uverio da je sve kako treba i na svom mestu.

Što se tiče plaćanja usluge, vožnje možete plaćati pojedinačno, a plaća se prilikom otključavanja vozila i potom po minutaži korišćenja ili se možete pretplatiti mesečno za korišćenje usluge (za korisnike u Italiji i SAD). Postoji više nivoa pretplate i podrazumeva jednokratnu propusnicu po ceni od 9,99 evra, nedeljnu od 19,99 evra i mesečnu od 39,99 evra.

O HELBIZ-u

HELBIZ je IT kompanija čija je primarna delatnost mikromobilnost u urbanim sredinama putem e-sharing koncepta deljenja e-trotineta, e-mopeda, e-bicikala. Sedište kompanije je u SAD, u Njujorku, a ima predstavništva u Milanu i Beogradu. 2021. godine izlistana je na Nasdaq berzi i time postala prva kompanija iz oblasti mikromobilnosti koja se našla na američkoj berzi. Kancelarija u Beogradu, koju smo imali prilike da posetimo, je „tehnološko srce” kompanije i u njoj su zaposleni programeri koje predvodi globalni CTO kompanije Helbiz, Nemanja Stančić.

Osim programera u Beogradu je i korisnički servis, QA tim kao i razvojni centar. U beogradskoj kancelariji se kreira, razvija i implementira sve što se tiče poslovanja kompanije u tehnološkom smislu.

Ono što je interesantno pomenuti jeste to da se, osim mikromobilnosti, HELBIZ bavi i ghost kitchen-om, to jest poseduju kuhinju u Milanu na prostoru od 2.000 m2 koja kreira šest vrsta menija i dostavlja putem sopstvene kurirske službe. Termin ghost kitchen je ovde takoreći nepoznat jer je u pitanju poslovanje iliti restoran koji ima sve operativne delove, osim ugostiteljskog. To znači da nema opciju sedenja, već je samo u pitanju operativni deo pripremanje hrane i dostava na najbrži mogući način. Treća operativna delatnost je live streaming, to jest putem njihove aplikacije HELBIZ Live prenose sportske utakmice: italijanska serija B, NFL, nemačka liga, bejzbol liga itd. Aplikacija je dostupna za korišćenje i u Srbiji i putem nje se mogu gledati utakmice italijanske serije B.

Ovaj koncept je vrlo zgodan za kretanje po gradu i obavljanje dnevnih obaveza i zadataka, pri čemu omogućava da se emitovanje štetnih gasova smanji. Nadamo se da će se u nekom narednom periodu voziti HELBIZ e-trotineti, e-bicikli ili e-mopedi i u Srbiji.

Korisna adresa: helbiz.com/sr

Podelite s prijateljima

Tweet