Nestašica čipova će trajati još dve do tri godine?

Globalni nedostatak čipova mogao bi da potraje još dve do tri godine pre nego što se okonča, rekao predsednik kompanije Hisense, jednog od najvećih kineskih proizvođača televizora i proizvoda za domaćinstvo.

Hisense možda nije toliko poznat potrošačima, ali u proteklih nekoliko godina kompanija je nastojala da postepeno ojača svoj brend. Trenutno, oko 40% prihoda Hisense-a potiče iz inostranstva, ali se kompanija nada će 50% poslovanja biti izvan Kine u narednih tri do pet godina.

Industrije od kompanija za potrošačku elektroniku do proizvođača automobila suočavaju se sa nedostatkom poluprovodnika. To je dovelo do velikih nedostatka proizvoda. Proizvođači se bore da drže korak sa potražnjom.

Predsednik kompanije sa sedištem u kineskoj provinciji Qingdao, rekao je da su troškovi proizvodnje njenih proizvoda porasli, ali da poslovanje ostaje normalno. „Hisense proizvodi kućne aparate i robu široke potrošnje, a za to su potrebni relativno jednostavni čipovi. Iako je ponuda ograničena, a troškovi porasli, naše poslovanje ostaje normalno.“ Većina čipova se uvozi u Kinu i zatiim se pravi finalni proizvod pre nego što se izveze”, rekao je Jia.

Trgovinski rat između SAD i Kine

SAD i Kina su bile u trgovinskom ratu još od Trampove vlasti a te trgovinske tenzije se nastavljaju i danas.

Poluprovodnici su postali tačka napetosti između dve države. SAD su pokušale da od kineske tehnologije odseku najvećeg kineskog proizvođača čipova SMIC.

Brojni faktori doveli su do nedostatka čipova, uključujući porast potražnje za potrošačkom elektronikom usled blokada širom sveta nakon početka pandemije. Trgovinski rat SAD sa Kinom takođe je doveo do toga da kompanije gomilaju zalihe.

Ako nema „velikih problema“ sa globalnim trgovinskim sporovima, nedostatak čipova „mogao bi se rešiti u roku od dve do tri godine“. „U suprotnom, ako se trgovinske i privredne sankcije nastave, zaista je teško proceniti“, rekao je Jia.

Veliki globalni koordinatori očekuju da će nestašica čipova potrajati do 2022. Neki čak veruju da bi se to vreme moglo i produžiti.

Proširenje na teritoriju SAD i Evrope

Hisense možda nije dobro poznat mnogim potrošačima, ali u proteklih nekoliko godina kompanija je nastojala pojačati svoj brend na nekim od svojih ključnih tržišta. Kompanija je sponzor fudbalskih takmičenja kao što su Evro 2020 i Svetsko prvenstvo. I ima ambicije da se proširi dalje izvan Kine.

Do sada je kompanije nastojala da se globalno proširi kupovinom stranih marki i licenciranjem. Takođe je proširila proizvodnju u inostranstvu i otvorila kancelarije za istraživanje i razvoj širom sveta. Sledeći deo međunarodnog napora giganta potrošačke elektronike biće usredsređen na razvoj sopstvenih proizvoda brenda Hisense.

U regionima gde se postojeći brendovi smanjuju i otkrivaju prazninu, mi ćemo popuniti prazninu brendom Hisense.“ „Na ovaj način ćemo dobro razviti naš brend, slediti model za razvoj od lošijeg do srednjeg asortimana sve dok ne budemo mogli da proizvodimo vrhunske proizvode”, rekao je Jia.

Nekoliko kineskih brendova uspelo da se probije na evropsko tržište, a nešto manje na teritoriju SAD-a. U eri pametnih telefona kompanije poput Xiaomi, Oppo, Vivo i Huawei dosta su dobro poslovale.

Uspeh kineskih marki je i pod kontrolom vlada. Američka vlada optužila je Huawei da predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti, tvrdnju koju je kompanija više puta demantovala.

“Negativno raspoloženje prema kineskim brendovima neće zaustaviti Hisense-ov pritisak na globalni rast”, rekao je Jia.

„Postoje neki nesporazumi potrošača sa kineskim brendovima, ali to obično nisu povezane industrije u kojima Hisense radi. Mi proizvodimo kućne aparate. Sve dok proizvodimo dobar kvalitet po niskim cenama, prednjačimo u tehnologiji, povećavamo naše usluge i kvalitet, potrošači će nas zavoleti – u Kini ili na globalnom nivou “, rekao je Jia.

“Brzo smo rasli na američkom i evropskom tržištu poslednjih godina, a to pokazuje da će potrošači birati uređaje prema svojim finansijskim mogućnostima.”

Izvor: CNBC

