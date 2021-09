Honor opet pod pretnjama američkog režima?

Krajem prošle godine, Huawei je prodao svoj brend mobilnih telefona Honor kako bi prebrodio sankcije koje su SAD uvele protiv kineskih kompanija. Ovaj potez omogućio je brendu da sarađuje sa firmama poput Qualcomm-a i Intel-a pri nabavci čipova i drugih komponenti za svoje telefone, laptopove i ostale uređaje.

Odluka o zabrani Honor-a u SAD-u i dalje nije jednoglasna

Zvaničnici četiri savezne agencije u SAD-u su prošle nedelje glasali da li će kompaniju staviti na entitetsku listu Ministarstva trgovine. To bi značilo da će Honor dobiti zabranu rada sa američkim kompanijama. Međutim, odluka nije bila jednoglasna. Ako agencije same ne donesu odluku, pitanje bi na kraju moglo doći do predsesnika Joe Bidena.

Ministarstvo trgovine istaklo je da čini sve kako bi se odvratilo napore Kine i drugih zemalja koje nastoje da iskoriste tehnologiju na način koji rizikuje nanošenje štete američkoj nacionalnoj bezbednosti i spoljnopolitičkim interesima. Na kraju, oni koji tvrde da bi Honor trebao da se nađe na entitetskoj listi mogu imati poteškoća da ubede svoje kolege da kompanija predstavlja pretnju nacionalnoj bezbednosti SAD-a. Iako Honor ne prodaje telekomunikacionu opremu, to znači da nije uključen u izgradnju 5G mreže koja je navodno bila u središtu odluke kada je Huawei dobio zabranu.

