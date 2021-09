HONOR spreman za trijumfalni povratak na globalno tržište

HONOR, nedugo nakon što je postao nezavisna kompanija, zauzeo je značajan udeo na tržištu u Kini. Faktori koji su doprineli rastu kompanije HONOR u Kini između ostalog su end-to-end proces, strateška partnerstva, lansiranje novih proizvoda i velike mogućnosti za istraživanje i razvoj.

„HONOR, uprkos tome što je mlada kompanija, ima mogućnosti da proprati celokupan proces, odnosno end-to-end operacije, od istraživanja i razvoja, lanaca snabdevanja, proizvodnje, do prodaje, marketinga, usluga i finansija. Istraživanja i razvoj, kao i stalni fokus na razvoj najsavremenijih tehnologija, pomažu kompaniji da ostane konkurentna. Trenutno, imamo preko 10.000 zaposlenih širom sveta, a 50 odsto njih su stručnjaci za istraživanje i razvoj. Sa 30.000 maloprodajnih lokacija i 3.000 centara za korisničku podršku, dopiremo do ljudi iz svih krajeva sveta”, rekao je George Zhao, izvršni direktor kompanije HONOR Device Co.

Novi uređaji opravdali očekivanja

Uspesima kompanije doprinela su i lansiranja novih smartfona. U prethodnom periodu na kineskom i pojedinim svetskim tržištima lansirana je HONOR 50 serija, dok je u avgustu predstavljena Magic3 serija sa čak tri modela, Magic3, Magic3 Pro i Magic3 Pro+. Tom prilikom, George Zhao je istakao da je nova Magic3 serija otelotvorenje vizije brenda u vezi sa budućnošću mobilne tehnologije, ali i da predstavlja inovativne ideje koje su sprovedene u delo radi potpunog korisničkog iskustva.

HONOR treći na tržištu Kine

Analiza tržišta pametnih telefona u Kini, koju je objavio Cinno Research, samo potvrđuje stremljenja i viziju kompanije. Brend HONOR, dospeo je na treće mesto na domaćem tržištu gledajući prodaju pametnih telefona. Kompanija, koja sada posluje nezavisno od Huawei-ja, u julu je prodala čak 4 miliona smartfona, nadmašivši Xiaomi (3,9 miliona uređaja) i Apple (3 miliona). Dodatno, prema mesečnim podacima Market Pulse data kompanije Counterpoint Research, tržišni udeo ovog brenda u Kini je skočio sa 5,1% u januaru, na 8,4% u junu.

Imajući u vidu rezultate koje je HONOR ostvario u Kini, trijumfalni povratak na globalno tržište je izvestan i nagoveštava svetlu budućnost kompanije, pogotovo zbog novih uređaja koji nas očekuju u narednom periodu.

