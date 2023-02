Horizon Forbidden West stiže 21. februara

Sony donosi Horizon Forbidden West na svoju PlayStation Plus Extra i Premium pretplatnu uslugu 21. februara. Stiže samo godinu dana nakon što je prvi put objavljen na PS4 i PS5.

Vlasnici PS5 koji nisu igrali Horizon Forbidden West čekaju poslasticu, kako vizuelno tako i u priči naslednika Horizon Zero Dawn. Bila je to jedna od Sonyjevih najvećih PlayStation igara u 2022. godini, sa ekskluzivnom ekspanzijom za PS5, Burning Shores, koja će debitovati 19. aprila.

PlayStation Plus Extra i Premium pretplatnici će takođe dobiti pristup dvema horor igricama sledeće nedelje (The Quarry i Resident Evil 7: Biohazard), zajedno sa kooperativnom naučno-fantastičnom pucačom Outriders. Ako vas to ne zaokuplja, onda postoji i šansa da pogledate Borderlands 3 ako već niste ili da se borite sa nekim mutantima u Scarlet Nexus-u.

Sony takođe dodaje gomilu PS4 igara u uslugu, uključujući Tekken 7, Ace Combat 7: Skies Unknown, Earth Defense Force 5, Oninaki, Lost Sphear, i I am Setsuna. I PS4 i PS5 verzije The Forgotten City takođe će stići 21. februara.

Ovog meseca postoji mnogo sjajnih izbora, a svi stižu samo dan pre nego što Sony lansira svoje PSVR2 slušalice za PS5.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet