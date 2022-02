Huawei predstavio P50 Pro i P50 Pocket telefone u Srbiji

Tokom izložbe Art of Color by Huawei u Muzeju savremene umetnosti Huawei je predstavio najnovije i dugo očekivane pametne telefone iz porodice P serije.

Otvorite se naprednijoj fotografiji uz Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro je nasledio kvalitet u fotografiji karakterističan za P seriju, i tako je postao najnapredniji pametni telefon za fotografisanje kompanije Huawei. Ovaj moćni uređaj omogućiće svim entuzijastima da fotografije beleže na profesionalnom nivou i uhvate sve boje i detalje stvarnosti. To je pametni telefon za one koji žele da stvaraju i zabeleže sve lepe trenutke, a standardna kamera pametnog telefona im za to nije dovoljna.

Revolucionarna tehnologija kamere za poboljšani kvalitet slike

Huawei je oduvek bio predan stvaranju tehnologije AI koja doprinosi da kamera tvog telefona iznedri vrhunski kvalitet fotografije. Huawei P50 Pro predstavlja prvi Dual-Matrix sistem kamere sa Super glavnom Martix kamerom, uključujući RGB i monohromatsko sočivo i senzor sa više spektra. Zahvaljujući True-Chroma Shot-u, XD Fusion Pro sa novim sistemom filtera za boje, True-Chroma Image Engine i tehnologijom Super HDR, fotografije kreirane pomoću Huawei P50 Pro bogate su detaljima i bojama, čak i u slabo osvetljenim uslovima, kako bi se postigla najrealnija reprodukcija onoga što ljudsko oko može videti. Čak i fotografisanje udaljenih objekata više neće predstavljati problem. Huawei P50 Pro je opremljen 100x periskopskim zoom objektivom i tehnologijom za optičku stabilizaciju tako da možete lako snimiti statične fotografije visoke rezolucije malih objekata ili objekata koji se nalaze u daljini dok držite vaš uređaj u ruci. Huawei P50 Pro takođe podržava Huawei XD Optics, koji ispravlja optičke razlike i vraća detalje na slikama.

Vodeće performanse i iskustvo korisnika

Huawei P serija je uvek bila prepoznata po inovativnim karakteristikama, ne samo kada se radi o kameri, već i o dizajnu i performansama telefona. Huawei P50 Pro dolazi sa većim ekranom i baterijom od čak 4360 mAh, punjačem od 66W, a podržava i bežično punjenje Huawei SuperCharge punjačem od 55W. Pritom uređaj ostaje lakši i tanji, dizajniran tako da udobno stane u vašu ruku.

Huawei P50 Pro ima 3D zakrivljeni stakleni displej sa podrškom za punu P3 široku paletu i do 1,07 milijardi boja za realističan prikaz. Brzina osvežavanja do 120 Hz donosi neometano vizuelnom iskustvu gledanja sadržaja na ekranu. Ovaj pametni telefon je opremljen dvostrukim stereo zvučnicima koji vam pomažu da utonete u moćan sveobuhvatan zvuk bilo da igrate igrice ili gledate video zapise.

Kada je u pitanju dizajn, Huawei P50 Pro ima upečatljivi Dual-Matrix dizajn sistema kamera, koji pametnom telefonu daje prepoznatljiv, elegantan izgled i stvara iskustvo profesionalnog uređaja.

Prvi put na našem tržištu – Pružite priliku sklopivom P50 Pocket telefonu

Zahvaljujući centralno smeštenoj šarki, pametni telefon se preklapa simetrično i ima jedinstveni mehanizam sklapanja omogućen ekskluzivnim Huawei Multi-Dimensional Linkage Lifting dizajnom. Kako se uređaj rasklapa, sistem se pokreće kako bi se dobio gladak ekran. Osim toga, višedimenzionalna tehnologija šarki osigurava veću izdržljivost i snagu.

Kada je u pitanju dizajn, Huawei P50 Pocket je izuzetno tanak telefon, ima svega 15,2 mm kada se savije i 7,2 mm kada se rasklopi. Za još bolje iskustvo, novi pametni telefon je opremljen sa dva ekrana. Glavni je 6,9-inčni fleksibilni OLED ekran sa dimenzijama 21:9, gustinom piksela od 442ppi, 1,07 milijardi boja i podrškom za P3 raspon boja za reprodukciju, što pruža bioskopsko iskustvo.

Glavna strana vašeg preklopljenog telefona takođe omogućava lak pristup odabranom nizu informacija. Može se koristiti i za upravljanje muzikom, proveru kalendara, kao i za snimanje fotografija, pa i za upravljanje notifikacijama. Što se tiče dizajna, Huawei P50 Pocket dolazi u beloj i zlatnoj boji.

Huawei P50 Pocket ima snažnu bateriju (4.000 mAh) i podržava velike brzine punjenja uz Huawei SuperCharge od 40W. Ovaj telefon ima i Super Privacy Mode, koji automatski onemogućuje rad kamere i mikrofona, kao i usluge lokacije kada se preklopi.

Otkrijte magičan svet fotografije

Sklopljen Huawei P50 Pocket je prekrasan gedžet, a kada se rasklopi pretvara se u moćan pametni telefon sa naprednim karakteristikama. Što se tiče fotografije, Huawei P50 Pocket podržava True-Chroma Image Engine, HUAWEI XD Optics i HUAWEI XD Fusion Pro. Huawei je razvio Ultra Spectrum Matrix kameru, koji uključuje 10-kanalni multi-Spectrum Sensor, Ultra Spectrum Illuminator, AF Laser, 40MP True-Chroma kameru, 13MP Ultra širokougaona sočiva i 32MP Ultra Spectrum kameru. Huawei P50 džepna Ultra Spectrum kamera koristi sveobuhvatnu kombinaciju moćnog hardvera i softvera, omogućujući korisnicima snimanje sadržaja baš onako kako ga vide svojim očima.

Sa dva nova moćna pametna telefona, Huawei P serija nikada nije bila tako jaka kao što je danas. Bilo da više volite klasični dizajn pametnog telefona ili jedinstvenu preklopnu verziju, jedno je sigurno – kvalitet fotografija snimljenih vašim pametnim telefonom će vas oduševiti.

Aplikacije i usluge za sve vaše potrebe

Huawei je uspešno odradio svoj „domaći zadatak“ kako bi svojim potrošačima doneo aplikacije koje su im svakodnevno potrebne. Bilo da su lokalne ili globalne, osnovne aplikacije su lako dostupne, od aplikacija društvenih medija (TikTok, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Instagram, Zoom, Twitter, LinkedIn, Telegram itd.) i globalnih favorita za zabavni sadržaj (Spotify, Netflix, Deezer, Tidal itd.) za transport i hranu (kao što je Wolt), finansijske aplikacije koje morate imati, kao i popularne igre (Lords Mobile, Gardenscapes). Tu je i AppsonHMS.com, resurs za usmeravanje korisnika prema njihovim potrebama sa više od 20.000 navedenih aplikacija i korisnim video savetima i tutorijalima.

Huawei je pažljivo slušao povratne informacije svojih korisnika kako bi osigurao da svi imaju jednak pristup finansijskim aplikacijama. U toku prošle godine, više od 300 ključnih lokalnih i međunarodnih banaka pridružilo se uz Mainstream fintech aplikacije. Korisnici Huawei uređaja sada mogu plaćati i telefonom zahvaljujući proverenom, jednostavnom i vrlo funkcionalnom rešenju za beskontaktno plaćanje koje podržava NFC.

Huawei je nastavio da neguje sopstveni paket HMS aplikacija koji se sastoji od 15 osnovnih usluga, uključujući AppGallery, Petal Maps, Petal Search, HUAWEI Mobile Cloud, Browser i HUAWEI Game Center. Na taj način korisnicima je ponudio njihove najznačajnije usluge. Ove aplikacije su doživele veliku popularnost. Petal Maps, na primer, pokrenut je tek prošle godine, a već sada ima više od 20 miliona aktivnih korisnika (MAU), od kojih 7 miliona u Evropi.

AppGallery je trenutno sa globalnih 580 miliona mesečno aktivnih korisnika (+10% u odnosu na isti period prošle godine) i čvrsto uspostavljena kao 3. najveća svetska trgovina aplikacija. Više od 187K+ sada je integrisano sa HMS Core i postoji povećanje od +56% u odnosu na isti period prošle godine u preuzimanjima izvan Kine. Kako se ovaj rast nastavlja, Huawei ostaje posvećen strogoj zaštiti privatnosti i sigurnosti korisnika, dok istovremeno nudi ekosistem usluga u kojem je korisničko iskustvo besprekorno bez obzira na uređaje.

