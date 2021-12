Huawei prodajne akcije za kraj godine

Praznična euforija je uveliko u toku, pa je idealan trenutak da obradujete sebe ili dragu osobu inovativnim poklonom. S tim u vezi, Huawei je još jednom za kraj godine pripremio sjajne popuste za sve svoje kupce.

Iskoristite akciju koja traje do kraja godine! Svi ljubitelji Huawei ekosistema imaju jedinstvenu priliku da od 24.12. do 31.12. kupe uređaje koje su dugo priželjkivali, i to uz novogodišnji popust.

Kao i uvek kada je Huawei u pitanju, ponuda je više nego raznolika, pa je pravi trenutak da odaberete čudesni MateBook X Pro 2021 sa ekranom osetljivim na dodir, ili MatePad 11 sa FullView displejom, koji sada, takođe po sniženoj ceni, možete kompletirati tastaturom i olovkom. Ne zaboravimo i nezaobilazne Huawei pametne telefone – nova 9 i nova 8i, uz koje po specijalnoj ceni idu i slušalice FreeBuds 4i, kao i Huawei pametna narukvica Band 4.

Iskoristite priliku koja se ne propušta i nabavite neki od renomiranih Huawei uređaja po sniženim cenama:

Prenosivi računar MateBook X Pro 2021 po ceni od 199. 999 dinara umesto 239.999 dinara

po ceni od umesto 239.999 dinara Tablet MatePad 11 + tastatura + olovka po ceni od 65. 999 dinara umesto 80.997 dinara

po ceni od umesto 80.997 dinara Pametni telefon Huawei Nova 9 + FreeBuds 4i po ceni od 61. 999 dinara umesto 72.998 dinara

po ceni od umesto 72.998 dinara Pametni telefon Huawei Nova 8i + Band 4 po ceni od 43.999 dinara umesto 48.698 dinara

Za više detalja o ponudi i proizvodima posetite Huawei online shop.

Pametni sat koji spaja lepo i korisno

A do 31. važi još jedna izuzetna akcija. Uz kupovinu novog Huawei Watch GT 3 pametnog sata, kao poklon, dobijate i dve narukvice. Reč je o uređaju ultra-modernog i prilagodljivog dizajna koji svojom jedinstvenom estetikom oduzima dah. Zahvaljujući klasičnom, zaobljenom izgledu, Huawei Watch GT 3 je prikladan u svim prilikama. Bez obzira da li ste krenuli na još jedan trening, večernji izlazak sa prijateljima ili na poslovni sastanak, ovaj pametni sat će uvek doprineti pozitivnom utisku koji ostavljate na okolinu. Za svaki slučaj, tu su i rezervne narukvice od različitih materijala i u različitim dezenima koje po potrebi možete kombinovati uz svoj trenutni autfit.

Huawei Watch GT 3 dolazi sa naučno inkorporiranom funkcijom za praćenje zdravstvenih i fitnes parametara, poput usavršenih senzora za praćenje sna, otkucaja srca, SpO2, ali i noviteti poput senzora za otkrivanje pada i senzora za praćenje temperature. Uz veliki izbor instalacija u AppGallery-u, funkciju za nadgledavanje zdravlja i kvaliteta spavanja, tu je i više od 100 režima za vežbanje. Osim toga, Huawei Watch GT 3 je kompatibilan sa Android i iOS uređajima, uz fantastičnu autonomiju baterije koja vam omogućuje pun zamah slobode.

Huawei Watch GT 3 dolazi u dva modela, a glavna razlika je u veličini brojčanika. Shodno vašim pretenzijama možete birati veći model sa brojčanikom od 46 mm ili manji od 42 mm.

U Ušće po nagrade

I to nije sve! Od 24.12.2021. do 7.1.2022. Huawei Experience Store u Ušću organizuje nagradnu aktivaciju. Sve što je potrebno da uradite jeste da odigrate igricu Angry Birds i tako osvojite poklon među mnoštvom vrednih nagrada.

