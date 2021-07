Huawei Watch 3 serija dostupna za preorder

Najnovija serija Huawei pametnih satova, koju čine Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro od danas je u okviru specijalne pre-order ponude dostupna i kod nas. Bez obzira koji model je vaš odabir, uz njega dobijate slušalice Huawei FreeBuds 4i i priliku da se uverite u besprekornu povezanost uređaja Huawei ekosistema.

Dizajnirani za svaku priliku

Pametne satove Huawei Watch 3 serije odlikuje elegantan i upečatljiv izgled koji će pratiti vaš stil u svakoj prilici, bilo da ste na poslovnom sastanku ili trenirate. Kućište Huawei Watch 3 Pro modela napravljeno je od titanijuma i keramike, a njegov ekran je od safirnog stakla. Svoj premium izgled duguje i kvalitetnim kožnim kaiševima koje, ukoliko želite, možete menjati u skladu sa odevnom kombinacijom. Osnovni Huawei Watch 3 model je za nijansu kompaktniji Izrađen je od nerđajućeg čelika i keramike, a prepoznatljiv je i po svom blago zakrivljenom ekranu i silikonskoj narukvici. Svoj sat možete i dodatno prilagoditi putem više hiljada Watch Face pozadina, dostupnih u Huawei prodavnici aplikacija.

Sveobuhvatno nadgledanje zdravlja

Huawei Watch 3 serija omogućava praćenje niza zdravstvenih parametara, a prvi prvi put među njima je i praćenje temperature kože zahvaljujući senzoru visoke preciznosti. Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro modeli donose i unapređenu funkciju upozorenja u slučaju pada, dok ručnim aktiviranjem opcije SOS poziva putem sata možete kontaktirati odabranu osobu iz vašeg imenika. Novi pametni satovi pomažu vam i da imate uvid u svoj puls, SpO2, kvalitet spavanja, pritisak i na taj način svakodnevno pratite svoje zdravstveno stanje.

Baterija na koju možete računati

HUAWEI WATCH 3 Pro odlikuje se baterijom koja će pri tipičnoj upotrebi trajati i do tri nedelje, odnosno do 5 dana ukoliko ste među zahtevnijim korisnicima. Kod Huawei Watch 3 modela, pri intenzivnijoj upotrebi baterija može raditi do tri dana, a pri tipičnom korišćenju do 14 dana. Zahvaljujući ovim odlikama baterije, neometano ćete uživati u više od 100 dostupnih režima za vežbanje i pratiti svoj napredak iz dana u dan.

Muzika koja ne prestaje

Uređaji najnovije serije Huawei pametnih satova prvi su koji omogućavaju direktno slušanje muzike putem Huawei Music aplikacije. Omiljene numere se automatski sinhronizuju na sat, tako da svoju playlist-u od sada možete slušati u svakom trenutku. Zbog toga je Huawei rešio da ljubitelje brenda tokom pre-order perioda obraduje poklonom – Huawei FreeBuds 4i slušalicama uz koje će iskustvo slušanja muzike biti upotpunjeno kristalno jasnim zvukom, a okolna buka eliminisana zahvaljujući funkciji aktivnog smanjenja šuma.

Vaš omiljeni lični asistent

Korisnici Huawei Watch 3 serije pametnih satova uveriće se i u pogodnosti koje donosi unapred instalirana AppGallery, zahvaljujući kojoj na sat možete preuzeti aplikacije trećih strana i učiniti ga vašim ličnim asistentom. Sve važne informacije nalaziće se na vašem zglobu, a da biste im lakše pristupili Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro dolaze sa rotirajućom krunicom čijim pokretanjem menjate prikaz podataka na ekranu uređaja. Unapređena je i kontrola gestovima, tako da skupljanjem dlana u pesnicu i odsečnim otvaranjem šake možete odgovoriti na Bluetooth pozive koje primate na svom satu.

