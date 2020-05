IIB, trideset godina mladi

IIB d.o.o. Beograd osnovan je pre 30 godina s vizijom širenja kulture humanog korišćenja tehnologija u svakodnevnom poslovanju. Proizvodi potpuno integrisana softverska rešenja za podršku poslovnim informacionim sistemima, namenjena prvenstveno velikim i srednjim preduzećima svih grana privrede.

UPIS je prvi srpski ERP, koji na logički nedeljiv način posmatra poslovne procese i informacioni sistem, a po svojoj organizaciono‑logičkoj postavci i posle 30 godina je poseban. U saradnji s dugogodišnjim partnerima, kompanija IIB neguje otvoren, pošten i dugoročan odnos s korisnicima, te tom sinergijom kontinuirano unapređuje kako proizvode, tako i potrebne specijalizacije.

„Trideset godina, a mladi“ – možete pomisliti: „Ma, koga foliraju!?“ Kada posmatramo protekle godine i iskustvo na stotinama implementacija, tačnije je reći da je IIB u srednjim godinama. Ali u sferi uspostavljanja poslovnih informacionih sistema morate stalno da se „podmlađujete“. Ovo se odnosi prvenstveno na spremnost za promene, usvajanje i praćenje običaja rada, propisa, novih tehnologija i potreba korisnika i okruženja… „Sve teče, sve se menja“, a IIB je neprestano deo te promene, zbog čega i opstaje na tržištu sve ove godine. Iz našeg iskustva, trideset godina je doba kada znate ko ste i šta ste, te ako vredno radite i verujete u ono što radite, uvek ćete videti svetlost na kraju tunela kako biste dostigli i četrdeseti jubilej.

Od složenog ka namenskom

IIB postoji od 1990. godine, a UPIS (Upravljačko Poslovni Informacioni Sistem) i nekoliko godina duže. Prema rečima osnivača, Dušana Bošnjaka, IIB je „nastao zahvaljujući zaboravljenoj srpskoj metodi – mobi“. Danas, s partnerima, ima više od 50 radnika. Od svojih početaka UPIS je bio sveobuhvatno i jedinstveno softversko rešenje, namenjeno za uspostavljanje informacionih sistema u složenim i velikim organizacijama. To se pokazalo veoma korisnim za ona preduzeća koja to tek treba da postanu. Gotovo da nema delatnosti u kojoj UPIS nije uveden, od poljoprivrede i metalske industrije, preko distribucije i maloprodaje do polja građevine, usluga i komunalnih delatnosti. Uporedo s mogućnostima softvera raslo je i iskustvo zaposlenih, koji su danas najvredniji resurs preduzeća.

Takođe, s vremenom je izgrađena i kvalitetna metodologija uvođenja koju zovemo 3PI (Prototipski Prenos Pozitivnih Iskustava). Ona omogućava da sistem bude uspostavljen kvalitetno i na vreme, a osigurala je da IIB i UPIS budu vodeći tim po procentu uspešnosti implementacija ERP rešenja na domaćem tržištu.

Iako je stvoren za upotrebu u velikim preduzećima, IIB je modifikacijom „velikog upisa“ napravio rešenje za srednja (UPIS.Partner) i mala preduzeća (Mali UPIS). Na taj način UPIS živi u poslovnim subjektima koji imaju od pet do nekoliko hiljada zaposlenih. Veliki UPIS je tradicionalno ERP rešenje koje objedinjava najširu paletu funkcionalnosti i može se dorađivati i parametrizovati u skladu sa zahtevima korisnika. UPIS.Partner je takođe parametrizovano rešenje, ali sa ograničenjem dorada, dok je Mali UPIS svedeno i predefinisano rešenje, jedno od najjeftinijih ERP rešenja na srpskom tržištu i zadovoljava potrebe prosečnog malog i mikro preduzeća koje želi da u ranim životnim fazama uvede IS pogodan i za veće organizacije, te bude spremno za rast i razvoj. Pošto ova tri rešenja imaju istu osnovu, kupci mogu da se opredele za neku od jeftinijih, a da kasnije pređu na složeniju verziju samo uz doplatu razlike u ceni licenci.

U svim sferama savremenog poslovanja

Koncept UPIS‑a podrazumeva evidentiranje celokupnog poslovanja dokumentima koji opisuju stanja poslovnih procesa, u svim poslovnim funkcijama. Svaki dokument se prati po fazama odgovornosti i životnog ciklusa. Podešavanjem sistema određuje se koji korisnik ima pristup kojim dokumentima i prava koja na tom dokumentu ima, zavisno od faze u kojoj se dokument nalazi. Na ovaj način informacioni sistem se modelira kao slika „živog“ organizacionog sistema, sa ciljem da integriše rad svih zaposlenih i omogući im izveštaje koji sadrže pravovremene i tačne informacije. Svaki dokument koji sadrži informacije važne za materijalno i finansijsko poslovanje ima pridružen model knjiženja. Stoga, samom overom dokumenta, evidentiraju se i efekti u glavnoj knjizi.

Koncept je postavljen tako da nikada nije potrebno usaglašavanje robnog i finansijskog knjigovodstva te, za razliku od drugih softvera, ne čekate neki presek perioda ili završetak nekog procesa obrade da biste videli stanje poslovnog sistema. Ovim se smanjuje broj redundantnih procesa, a zaposleni dobijaju kvalitetan alat koji im pomaže da posao obavljaju efikasnije, što nakon uhodavanja sistema doprinosi povećanoj produktivnosti i nižim troškovima. Koncepcija rešenja promoviše humani aspekt upotrebe IT, omogućavajući da zaposleni, usled brojnih automatizama koje softver poseduje, a radeći samo ono što im je u opisu radnog mesta, troše manje vremena na operativni rad i više mogu da se posvete pronalaženju načina za unapređenje i kontrolu radnih procesa.

UPIS poslovno gledano, pokriva: činioce poslovanja, unutrašnju i spoljnu trgovinu, transport, razvoj i projektovanje, proizvodnju, održavanje, skladištenje, finansije i ekonomiku, inventar, kadrove, zarade, kvalitet, knjigovodstvo i računovodstvo. Pored podrške radu trgovinskih, proizvodnih i uslužnih preduzeća, UPIS poseduje i specijalizovana rešenja za proizvodnju i kooperaciju u poljoprivredi, inženjering i komunalne usluge.

Uz UPIS se nude i njegove integralne nadgradnje: rad maloprodaja s podrškom sistemima lojalnosti (UPIS.Kasa), rada terenskih komercijalista (UPIS.MobU), magacinskog poslovanja s ručnim računarima (UPIS.MobS), Internet poručivanja (UPIS.Veb), praćenje proizvodnje u realnom vremenu (UPIS.MES) i rešenja poslovne inteligencije (UPIS.API). Takođe, UPIS se povezuje i s drugim rešenjima (MES, WMS, B2B, B2C, EDI), a kao standardno rešenje poseduje vezu sa sistemom za upravljanje dokumentima LoboDMS i sistemom za upravljanje poslovnim procesima LoboTalk (BPM). Na taj način, gotovo da nema oblasti savremenog poslovanja koja nije obuhvaćena UPIS proizvodima.

IIB se već 30 godina razvija kao „domać(insk)a“ firma koja nudi „domać(insk)i“ ERP. To znači da je prvenstveno usmeren na srpsko tržište i deli uspehe i muke naših preduzeća, prilagođava se njihovim specifičnostima i pruža im podršku u radu. Pored toga, UPIS se koristi i u Makedoniji, Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Angoli, Zambiji i Mozambiku.

Korisnici UPIS rešenja su uspešne srpske kompanije, a među prvima bili su to Polet IGK (NEXE grupa), Kombinat Borovo, Vršački vinogradi, Vulkan Niš, Patrijaršija SPC, Adeco, Nelt, British American Tobacco Vranje, Alfa‑Plam, Bambi, a kasnije i Prva petoletka, MD International, Nectar, DIS, Mozzart, Fruvita, Jasmil, Metalac, Prizma, Pharmanova, Neoplanta, AD Bačka, Mlekoprodukt, Doming, PPT Namenska i još mnogi drugi.

ERP, šta to beše?

Živimo u vremenima kada se koncept poslovnih softverskih rešenja i informacionih sistema menja. Tehnološke promene i sve veće prisustvo poslovanja u oblaku doprineli su da mnogi na ERP više ne gledaju kao na jedini softver koji pokriva planiranje i upravljanje svim resursima u preduzeću, već često i kao krovno rešenje, orkestrator svih ostalih softvera u poslovnom sistemu. Česte su integracije s drugim proizvodima i uslugama, što se može opravdati sve dok informacioni sistem držite pod kontrolom, tj. imate samo jednu „informacionu istinu“. IIB omogućava bilo koji od dva navedena način rada, tako da se proizvodi iz UPIS familije mogu implementirati kao celovita „široka“ rešenja ili se integrisati s postojećim, lokalnim ili svetski poznatim softverima. Pritom, ona mogu da rade na sopstvenoj ili iznajmljenoj infrastrukturi – u oblaku.

IIB je posebno posvećen oblastima planiranja i upravljanja nabavkom i proizvodnjom (uključujući i poljoprivredu), kao i poslovne inteligencije, stalno osluškujući kako se očekivanja korisnika menjaju. Industrijska revolucija 4.0 nije mit, već realan zahtev svih onih koji žele da postanu i ostanu konkurentni. Planiranje, terminiranje, upravljanje proizvodnjom (MES) napredne su funkcionalnosti koje IIB nudi tržištu, kroz integraciju sa svetski poznatim rešenjima ili implementacijom sopstvenih.

Trend navedenih tehnoloških i društveno‑obrazovnih promena doveo je do velikog gubitka osnovnih poslovnih znanja kod raspoloživih i radno aktivnih kadrova, pa su veoma traženi softveri koji donose praktična iskustva i mogućnosti primene. Naš softverski model i 3PI metodologija danas i dobijaju na značaju i omogućavaju veću upotrebnu vrednost proizvoda i usluga na tržištu.

Prošli su ratovi i sankcije, a danas se suočavamo s pandemijom koja preti da promeni način života i poslovanja. Kako je kod Srba „inat najbolji zanat“, mi se trudimo da ovu osobinu, koja znači davanje najboljeg od sebe u najtežim uslovima, iskoristimo što bolje. To činimo već trideset godina i činićemo i dalje…

Autor: Miloš Bošnjak

Korisna adresa: IIB.rs

