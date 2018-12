Imate Radeon grafiku? Novi AMD drajveri donose značajna poboljšanja i novitete

U skladu sa sada već ustanovljenom tradicijom, AMD je predstavio decembarsko izdanje drajvera za svoje Radeon grafičke karte pod oznakom Radeon Software Adrenalin 2019 edition (RSA 2019). Ovog puta je proizvođač prevazišao samog sebe i doneo obilje novih mogućnosti sa novim drajverima.

U samom startu, imamo ubrzanje performansi u igrama, ali je ovog puta naglasak na nečemu drugom, iako pomak u broju frejmova koje Radeon kartice isporučuju u sekundi nikako nije zanemarljiv, naprotiv. Dobici su različiti od igre do igre – negde su jednocifreni, u drugim idu i po 30-ak procenata. U proseku, beleži se oko 15% ubrzanja, što je više nego pristojan rezultat, posebno imavši u vidu da je fokus ovog puta bio na nekim drugim aspektima.

Postoji nekoliko novih stavki u drajverima koje do sada nisu postojale, ili na koje je sada obraćeno više pažnje, pa su odrađene na daleko višem nivou. Prva takva stavka je zapravo povezana sa performansama, i odnosi se na ReSX optimizaciju najpopularnijih eSports igara. U suštini, sada je daleko više pažnje obraćeno ne samo na broj frejmova u sekundi, već i na frejmtajm, koji izuzetno doprinosi osećaju glatke animacije u igri. Još jedna stavka biva unaređena time, a to je reakcija, odnosno odziv i klik korisnika. Verovatno ne treba posebno ilustrovati koliko je to važno u takmičarskim naslovima gde se nadmećete sa drugim ljudima.

Radeon Advisors jeste ugrađeni “savetnik”, odnosno funkcija koja će pomagati igračima kako da optimizuju performanse putem različitih podešavanja. Tu imamo čak tri odvojena seta – Gaming Advisor donosi interaktivno uputstvo kako da se u konkretnoj igri poboljša optimizacija. U praksi, postoji odgovarajući overlay koji će meriti performanse igre i napraviti izveštaj sa predlozima za unapređenje performansi korišćenjem opcija igre – regulacije detalja, optimizaciju rezolucije, uključivanje ili isključivanje određenih tehnika renderinga i slično. Tu je i Settings Advisor koji će motriti na neka sistemska poboljšanja, kako bi se izvukao maksimum performansi. On motri na parametre kao što su Radeon Chill, Enhanced Sync, VSR, HDR, WCG, FreeSync, Refresh Rate i slični.

Važno je istaći dve stavke – Radeon Chill je funkcija koja drastično pomaže u termalnoj optimizaciji GPU-a bez ikakvih negativnih posledica i igrači nemaju nikakav razlog da je ne koriste. Isto tako, ovi Advisor-i targetiraju 60 fps kao kriterijum po kome se vode. Najzad, Upgrade Advisor će savetovati korisnika kakvim bi unapređenjem hardvera mogao da dobije najviše. Za to će koristiti sistem vizuelnih indikatora i motriti na bazu minimalnih i preporučenih sistemskih specifikacija u saradnji sa Steam-om.

Tada će grafičkim putem obaveštavati korisnika o tome da li njegove igre zadovoljavaju preporučene specifikacije (zeleno), minimalne specifikacije (žuto) ili ne zadovoljavaju ni minimalne hardverske specifikacije (crveno). Sistem preporuka je veoma realan i pažljivo analizira mogućnosti vašeg računara, te će nuditi konkretne preporuke za CPU i GPU u skladu sa karakteristikama vašeg računara i vašeg monitora, u zavisnosti od njegove maksimalne rezolucije, stope osvežavanja i slično.

Energetska efikasnost je dramatično unapređena i putem redizajniranog Radeon WattMan modula. Prosto rečeno, sada imate kompletan alat za overkloking, ali i anderkloking, direktno iz Radeon upravljačke aplikacije i kroz jednostavnu proceduru. U kompaniji tvrde da se ovim putem i kroz kombinaciju korišćenja sa Radeon Chill modulom ostvaruje poboljšanje efikasnosti za do 20%.

Nova mogućnost se ogleda i u FreeSync 2 HDR unapređenjima. Kao što znate, HDR se odlikuje živopisnim bojama i izraženim kontrastom, zahvaljujući čemu se postiže izuzetno visoka detaljnost prikaza. AMD je optimizovao HDR mapiranje signala na monitorima koji podržavaju Freesync 2 HDR, a trenutno postoji 27 različitih modela monitora koji to podržavaju. Unapređen je i prikaz na 21:9 monitorima, što će korisnici ultra-widescreen ekrana posebno pozdraviti.

Veliki koraci napred su načinjeni i u domenu striminga, kako u domenu strimovanja na mobilne uređaje, tako i u domenu VR striminga. Istini za volju, sumnjamo da je broj VR igrača u našoj zemlji dvocifren, ali pozdravljamo značajna unapređenja na tom polju. Ono što je veoma interesantno za naše korisnike je mobilni striming, koji omogućava strimovanje igara direktno na telefon ili tablet putem AMD Link-a.

Ova aplikacija omogućava da bukvalno preuzmete igru sa svog PC računara i prebacite je na ekran telefona gde možete koristiti Bluetooth kontroler i nastaviti da igrate igru na telefonu, slično kao što je Sony svojevremeno omogućio najpre za PS4 i PSP konzole, a potom i za PS4 i svoje Android telefone. AMD Link omogućava i kontrolu grafičke karte preko mobilnog telefona, pa na taj način možete da upravljate podešavanjima vaše grafičke karte koristeći smartfon (da, i overklokovati na taj način).

Nove AMD Radeon Adrenalin 2019 drajvere je moguće skinuti sa zvaničnog sajta. Podržavaju sve Radeon grafike bazirane na GCN arhitekturi, od HD 77xx grafika iz 2012. godine do najnovijih Vega modela.

