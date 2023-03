Inclusio: Korišćenje etičke veštačke inteligencije za ostvarivanje različitosti i inkluzije na poslu

Ne možete upravljati onim što ne možete izmeriti. Ili barem tako misli Sandra Hili kada je u pitanju raznolikost i inkluzija na modernom radnom mestu.

Od 2020. godine, Inclusio donosi naučni pristup zasnovan na dokazima za merenje raznolikosti, jednakosti i inkluzije

Dve popularne reči našeg vremena na radnom mestu, različitost i inkluzija (D&I – diversity and inclusion) su na vrhu dnevnog reda za mnoge organizacije koje pokušavaju da postanu bolja mesta za rad. Međutim, kao i kod svih popularnih reči, oni često mogu postati prazni pojmovi bez ikakvog načina merenja. Tu na scenu stupa Inclusio. Jedna od mnogih lokdaun start-up kompanija, Inclusio je osnovan u decembru 2020. da bi obezbedio platformu za poslodavce da prate učinak raznolikosti, jednakosti i inkluzije u okviru svojih organizacija.

„Donosimo naučni pristup zasnovan na dokazima za merenje kulture, različitosti, jednakosti i inkluzije za poslodavce…kroz glasove ljudi na poslu“, rekla je Hili, koji je organizacioni psiholog i NLP master praktičar. „Naša platforma je napravljena da pomogne organizacijama da razumeju svoje ljude i da izgrade kulturu radnog mesta gde se svako oseća cenjenim, poštovanim i priznatim.“

Pravljenje softvera „koji ljudi vole da koriste“

Veteranka globalne industrije telekomunikacija, Hili je provela pet godina na Univerzitetu grada Dablina (DCU) gde je osnovala Centre of Excellence for Diversity and Inclusion, centar za istraživanje, savete i razmenu znanja o različitosti i inkluziji. Suočena sa brojnim izazovima svakog D&I praktičara, Hili je došla na ideju o Inclusiu 2015. Suosnivači, Debora Marfi i Artur Lubambo, su tehnološki stručnjaci sa velikim iskustvom u skaliranju novoosnovanih preduzeća.

Dakle, kako se „meriti“ raznolikost, pravičnost i inkluzivnost organizacije? Hili je rekla da se podaci prikupljaju putem „glasa ljudi“ dok dele svoja iskustva o kulturi u radu. „Inclusio opisujemo kao etičku AI platformu. Nameravali smo da napravimo softver koji ljudi vole da koriste i koji izgleda i oseća se kao softver koji biste koristili u svakodnevnom životu“, objasnila je ona. To znači da ljudi dobijaju priliku da izgrade ono što Hili naziva „profilom raznolikosti“ na poverljiv način i podele svoje iskustvo o tome kako je to raditi u svojim timovima. “To je jednostavno. Zanimljivo je. To je tri do pet minuta dnevno i zasnovano je na nauci o ponašanju”, dodala je ona. Nudge science u D&I uključuje upotrebu članaka i video zapisa kako bi pomogli ljudima da shvate kako je raditi za one koji su drugačiji od njih samih. Inclusio tvrdi da je u stanju da u roku od mesec dana nakon implementacije donese bogatstvo podataka o raznolikosti, jednakosti i inkluziji kompanijama koje imaju malo ili ništa od toga.

Ovo se postiže prikupljanjem više od 100 tačaka demografskih podataka i 400 metrika uključenosti i kulture na poslu, a zatim ih predstavlja u obliku analitičke kontrolne table.

„Želimo da uključimo Inclusio na što više radnih mesta u svetu i da budemo glas ljudi koji rade, pomažući poslodavcima da izgrade radna mesta na kojima ljudi žele da rade“, rekla je Hili.

U januaru, Inclusio je objavio da otvara 80 novih radnih mesta u naredne dve godine zahvaljujući velikoj investiciji od 6,2 miliona evra.

„Imamo fenomenalan tim ljudi iz mnogo različitih delova sveta i posvećeni smo misiji organizacije da se razlike računaju i imaju globalni uticaj“, rekla je Hili. „2023. je uzbudljiva godina za nas dok se krećemo na nova međunarodna tržišta.

Prošle godine, Inclusio je pokrenuo VOICE (Vrednovanje otvorenosti, inkluzivne kulture i jednakosti), inicijativu za D&I benchmarking za unapređenje raznolikosti i inkluzije u određenim sektorima. Prvi od njih, VOICE for Insurance, već je u funkciji, sa pogledom na bankarski sektor.

Izvor: Siliconrepublic

