Intel se okreće emulaciji za DirectX 9 igre nakon što je napustio izvornu podršku

Intel uklanja izvornu podršku za DirectX 9 (DX9) sa svojih novih Arc grafičkih kartica i Xe integrisane grafike na procesorima 12. generacije, a podrška sada dolazi iz emulacije zahvaljujući DirectX 12.

Vesti o promeni DirectX 9 dolaze sa nedavno ažurirane stranice podrške na Intelovoj veb lokaciji na kojoj kompanija navodi da će odustati od podrške za 20 godina star grafički API, ali nudi uveravanje da „aplikacije i igre zasnovane na DirectX 9 i dalje mogu da rade kroz [The] Microsoft Windows 10 i Windows 11 D3D9On12 interfejs.”

Preuzima odgovornost za optimizacije DirectX 9

U suštini, iako moderni Intelovi GPU-ovi neće imati namenske drajvere za starije igre koje se pokreću isključivo na DX9, kao što su Unreal Tournament, StarWars: Knights of the Old Republic i Team Fortress 2, i dalje biste trebali moći da ih igrate na ovaj noviji hardver i nova zavisnost od D9D9On12 slojeva mapiranja ne bi trebalo da imaju primetan negativan uticaj na igru.

To ne znači da se problemi neće pojaviti, ali Microsoft sada preuzima odgovornost za optimizacije DirectX 9 igara i povezanih grešaka. To znači da ako programeri igara dožive grafičke greške ili Microsoftov sloj mapiranja odbije da se u potpunosti pokrene, moraće to da se pozabave direktno Microsoftom, a ne Intelom.

Intel takođe ističe da ovo nije nužno loša vest. Postoji vrlo malo igara koje još uvek rade samo na DX9, za razliku od podrške za DX9 pored novijih API-ja, koje će i dalje podržavati Intel. Takođe je veoma malo verovatno da će bilo koja nova igra biti napravljena pomoću DirectX 9, a da ne pominjemo da je kvalitet grafike u igrici dostigao velike granice u godinama otkako je DX9 objavljen pre 20 godina. Jedini razlog zašto je podrška verovatno izdržala ovoliko je prvenstveno u tome koliko se zastareli hardver za PC igre i dalje koristi danas, s obzirom da je Nvidia GTKS 1060 i dalje najpopularniji GPU u Valve’s Steam survey, šest godina nakon njegovog prvobitnog izdanja.

Izvor: TheVerge

