Intervju: Daniel Disney – O neophodnosti društvenih mreža u modernoj prodaji

Kako vam zvuči £25.000.000 profita nastalih samo iz LinkedIn lidova? Čovek u čijoj biografiji stoji ta ali i mnoge druge impozantne brojke (preko 12,000,000 ljudi mesečno pogleda njegove Linkedin objave) dolazi na GrowtechSMA da posetiocima bootcamp-a i zainteresovanim kroz sopstvene primere pomogne da savladaju SocialSelling. Daniel Disney je radio sa kompanijama poput Canon, Salesforce, Novatech, a u ovom intervju-u saznaćete nešto više o njemu, društvenoj prodaji, kao i ulozi društvenih mreža i marketinga za uspešan proces prodaje u modernom dobu.

Kako si ušao u svet prodaje? I šta najviše voliš u prodaji?

Sa 16 godina sam dobio svoj prvi posao kao kasir u Uradi-sam prodavnici. Posle par nedelja, menadžer mi je prišao rekao da misli da bih bio dobar u prodaji, pa me je prebacio u prodajno odeljenje. Odmah sam se zaljubio u prodaju, obožavao sam mogućnost da pomažem ljudima. Kao prodavac imate priliku da rešite njihov problem i da im pomognete da ostvare nešto, u tom smislu ovo je zaista posebna profesija. Nikada se nisam premišljao i ne vidim sebe ni u jednoj drugoj profesiji. Čak i uz negativne stereotpie o prodavcima, uvek sam se ponosio onim što radim.

Kako bi objasnio šta je “društvena prodaja” nekome ko nikada nije čuo ovaj termin?

Društvena prodaja je upotreba društvenih mreža kao jednu od komponenti modernog procesa prodaje. Mnogo potencijalnih klijenata koriste društvene mreže svakog dana i one su odlična platforma za pronalaženje, povezivanje i angažovanje klijenata na način koji nikada ranije nije bio dostupan. Može uključiti gradnju ličnog brenda koji ostavlja jak utisak klijentima ili istraživanje o klijenatima onlajn pre nego što ih pozovete, kao i slanje poruka na mrežama i započinjanje konverzacije. Postoji toliko toga što možete uraditi na društvenim mrežama kao prodavac, i to je kako ja vidim društvenu prodaju.

Da li je društvena prodaja primenjliva samo na Linkedinu ili se može primeniti i drugde?

Društvena prodaja uključuje sve društvene mreže, Facebook, Twitter, Instagram… sve društvene mreže. U B2B segmentu, Linkedin je najbolja platforma i odgovoran je za oko 80% biznisa u B2B sektoru sklopljenog preko društvenih mreža. Twitter je takođe jaka društvena mreža za B2B. Facebook i Instagram su odlični za B2C tržište.

Kako je Linkedin uticao i menjao prodaju? Da li je učinio lakšom ili komplikovanijom?

Linkedin je znatno olakšao prodaju, jedini izazov je proučiti ga (što zaista nije veliki izazov). Linkedin je pružio platformu gde možete naći, povezati se i stupiti u kontakt sa klijentima. Imate priliku da komunicirate brzo, efikasno i efektivno.

Marketing i prodaja su obično viđeni kao protivnici. Kakvo je tvoje mišljenje? I zašto ne?

Prodaja i marketing nisu protivnici, oni se međusobno dopunjuju i moraju da rade zajedno. Ako uspete da uskladite marketing i prodaju otključaćete istinski uspeh prodaje! Marketing je neophodan da bi se razumela prodaja, njihov idealni klijent i trenutno potrebe tržišta. Tada marketing može da generiše najbolje moguće lidove i stvori jaku sliku brenda. Zatim je potrebno da prodaja brzo regauje ka lidovima i pruži najbolje iskustvo kupovine, što će na kraju konvertovati i osvojiti najveći broj lidova u najkraćem roku.

Ako postoji jedan ključni savet za prodavce u IT kompanijama – kakav bi on bio?

Moj najbolji savet je da budu uporni. Proveo sam godine radeći u IT sektoru i ljudi zaduženi za donošenje odluka kojima pokušavate da prodate su ultra zauzeti i jako je teško doći do njih. Morate da budete uporni, ali ne da ih gnjavite. Upornost ne znači konstatno zvanje, već upotrebu svih metoda da biste došli do klijenata. To će podrazumevati hladne pozive, Linkedin konekciju, email, govornu poštu, video, pismo, eventualnu preporuku… što više metoda koje vam padaju napamet.