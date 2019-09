Intervju: Nebojša Bjelotomić – U potrazi za vrhunskim kadrovima

Važnu ulogu u koncipiranju Master 4.0 konkursa imala je organizacija Digitalna Srbija koja okuplja oko 30 najznačajnijih domaćih ICT kompanija. O samom masteru, kao i budućem učešću naših kompanija u njemu, razgovarali smo sa Nebojšom Bjelotomićem, generalnim direktorom New Frontier Group i članom Skupštine inicijative Digitalna Srbija

P: Početkom godine Vlada Srbije i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisali su Javni konkurs za izbor master studijskih programa iz oblasti informacionih tehnologija, programiranja, analize podataka i organizacije. Da li je Digitalna Srbija jedan od inicijatora ovoga projekta?

O: Ideja za Master 4.0 je potekla od Digitalne Srbije i od činjenice da se naše kompanije‑članice svakodnevno sreću sa studentima koji završavaju fakultete u Srbiji, bez prilike da svoje znanje primene u praksi tokom studija. Takođe, nastavni programi često ne idu u korak sa razvojem IT industrije, pa je Master 4.0 prilika za sjajne studente da pojačaju fokus na aktuelne oblasti. Motivisali smo Vladu Republike Srbije i Ministarstvo prosvete da podrže ideju i uključe se u projekat. Takođe, u akademskoj zajednici smo našli aktivnog i spremnog partnera.

P: Kakve stručnjake očekujete od realizacije ovog projekta? Kako se došlo do odluke da se traže master studije koje traju 1.5 godinu odnosno 90 ESPB kredita?

O: Želeli smo da pomognemo fakultetima da podrže razvoj budućih lidera digitalne ekonomije naše zemlje. Pored naprednih tehnologija, oni će vladati i znanjima iz sfere biznisa, neophodnim da se, uz pomoć te iste tehnologije, razviju komercijalni proizvodi koje je moguće plasirati na globalno tržište. U saradnji sa članovima Inicijative Digitalna Srbija, kojih trenutno ima preko 30, definisali smo osnovne oblasti i kriterijume. Bilo nam je važno da se osmisle programi koji bi obuhvatili teme kao što su veštačka inteligencija i mašinsko učenje i gejming, ali i marketing, product management i tome slično. Insistirali smo na tome da imamo najbolje predavače koji tehnički fakulteti mogu u ovom trenutku da ponude, a posebno smo tražili da se osmisle kvalitetne prakse i ostvari saradnja sa univerzitetima iz inostranstva. Svrha master studija jeste da studentima omogući da se dodatno usavrše i specijalizuju, ali i da ih pripremi za budući posao (ako se otisnu u industriju) ili doktorat (ako ostanu na fakultetu – takvi programi uglavnom traju dve godine). Mi smo tražili master koji će dati dovoljno vremena studentima da se ozbiljno posvete pripremi i pisanju master rada, ali i koji će istovremeno dati prostor za posvećeno izučavanje niza zahtevnih oblasti koje smo želeli da Master4.0 studenti razumeju.

P: Da li je došlo vreme da su domaćim firmama potrebni i stručnjaci sa studija višeg stepena, dakle ne samo oni koji su stekli fakultetsku diplomu? Kako će se svršeni masteri, a kasnije i doktori nauka, uključiti u rad naših firmi?

O: Konkurentska prednost na tržištu se ostvaruje između ostalog i brzim razvojem i još bržom primenom novih tehnologija. Među našim članicama već imamo primera kompanija koje aktivno sarađuju sa kandidatima za titulu doktora nauka, ne samo kroz davanje stipendije već i u domenu teme i saradnje na data set‑ovima potrebnim za istraživanje. Postoji saradnja i sa celim akademskim katedrama iz određenih oblasti na razvoju novih rešenja i proizvoda. Kompanije‑akteri na našem IT tržištu se istovremeno takmiče i na svetskom IT tržištu i to pre svega u domenu radne snage. Da bi bile u stanju da privuku i zadrže top kadrove, naše kompanije moraju da se pomeraju u lancu vrednosti i da kreiraju sopstvene proizvode sa ciljem da ih plasiraju na svetsko tržište. Sa tim ciljem, znanja i sposobnosti koje studenti sa završenim masterom, a posebno doktori nauka donose, nezamenljivo je u oblasti razvoja i istraživanja. Istraživački rad u svojoj prirodi ima inovaciju, ispitivanje problema koji možda još uvek ni ne postoje i njihovo rešavanje na kreativne načine, dok biznis okruženje osigurava da inovacija bude upotrebljiva, korisna za društvo i da se u relativno kratkom roku dovede u praksu Posebnu težinu ima kada na biznis ili naučnoj konferenciji o proizvodu i njegovom razvoju izlaže stručnjak sa titulom doktora nauka, koji je vodio neki od razvojnih timova. Malo ljudi iz industrije je imalo priliku da izlaže na naučnoj konferenciji, dok je za doktora nauka to prirodno okruženje

P: Kako će se u okviru ovih master programa ostvariti saradnja sa privredom? Da li će stručnjaci iz naših kompanija učestvovati u nastavi i koju dimenziju znanjima oni treba da donesu? Mogu li studije konačno postati praktičnije?

O: Studije moraju da postanu praktičnije, a učestvovanje stručnjaka iz naših kompanija je bio uslov za izbor programa. Na sva četiri master programa nastala kroz ovaj javni konkurs biće i obaveznih praksi za studente. Cilj je da se u praktičnom delu nastave maksimalno uključe predstavnici kompanija. Želimo da kompanije imaju uvid u teme koje će u svojim naučnim radovima kandidati obrađivati. Namera nam je da što više teza za master rad nađe svoju primenu u industriji i na tržištu, a to je jedino moguće ako studenti imaju mentora i na fakultetu i u industriji.

P: Šta je zapravo program kratkih studija odnosno kratki ciklus koji se pominje u Javnom konkursu? Kako će on biti implementiran kod nas?

Zakon već neko vreme predviđa mogućnost da fakulteti ponude svoje programe onima kojima formalna diploma nije bitna, ali imaju potrebu za profesionalnim razvojem u određenim oblastima. Nažalost, ova mogućnost skoro da uopšte nije bila iskorišćena do sada. Tri od četiri Master 4.0 programa otvoriće mogućnost upisa i na ovaj način.

P: Broj studenata na ovim programima (35) je prilično skroman, kada se uzmu u obzir potrebe domaće privrede. Može li se tim programima pomoći da porastu? Da li će Digitalna Srbija učestvovati u toku projekta?

O: Kako je uticaj industrije u ovom programu osetan, prirodno je da se ne ide odmah u serijsku proizvodnju. Namera nam je da privučemo i odaberemo najbolje za ovaj program. Sigurni smo da naše članice mogu da im pruže izuzetne prilike. U toj saradnji se nadamo da će se razviti program koji će, pre svega kvalitetom, a kasnije svakako i masovnošću, stvoriti priliku za razvoj naše akademske zajednice, kompanija, ali pre svega jakih pojedinaca koji će sutra biti na liderskim pozicijama. Konkretno, na svakom od četiri programa stipendiraćemo po pet najboljih studenata; osim pokrivanja troškova njihove školarine, očekujemo da ćemo i na druge načine podržati njihov profesionalni razvoj, koristeći bogato iskustvo naših članica, kojih je sada već 30 i među kojima su jake domaće firme kao što su Nordeus, Infostud, TeleGroup, Saga, ali i vodeći međunarodni igrači poput kompanija Microsoft i Google.