Intervju: Robert Krendl, Roaming Solutions Group – Stalna je jedino promena

Na poziciju direktora za kontrolu poslovanja u kompaniji Roaming Netwoks Srbija nedavno je imenovan Robert Krendl, čovek sa tridesetogodišnjim iskustvom u oblasti finansija i kontrolinga, koji je radio na rukovodećim pozicijama u mnogim kompanijama u Evropi i Aziji. Posebno je zanimljivo što je gospodin Krendl došao iz Beča da živi i radi u Beogradu. Bila je to dobra prilika za razgovor…

Gospodine Krendl, dobro došli u Srbiju. Možete li reći nekoliko reči o vašoj karijeri?

Karijeru u telekomunikacijama sam započeo u kompaniji A1 u Beču, 1997. godine, kao direktor za strategiju – kontroling. Za potrebe A1 Grupe često sam radio u inostranstvu kao ekspatrijat u Sloveniji i Hrvatskoj, a proveo sam i pola godine u Omanu, gde smo pokušali da dobijemo drugu javnu mobilnu licencu. Bio sam startup CFO u kompaniji A1 Severna Makedonija, tako da sam boravio i živeo u Skoplju tri godine. Vratio sam se u centralu A1 u Beču i bio na čelu velikog projekta implementacije SAP sistema. Nakon toga, otišao sam u Avganistan, gde sam pune dve godine bio CFO najvećeg mobilnog operatora, kompanije Roshan. Zatim sam skoro dve godine bio savetnik u Dubaiju i Beču, posle čega sam prešao u A1 Belorusija na dve godine, kao direktor kontrolinga i M&A. Posle jednog kraćeg konsultantskog projekta u Kataru, poslednje tri godine sam radio u Austriji za dve visokospecijalizovane IT kompanije, kao CFO. Duga je to priča, ali sam na taj način stekao brojna različita iskustva…

Kako ste uspostavili kontakt sa kompanijom Roaming Networks u Srbiji? Kako ste postali njihov direktor kontrolinga?

Dobio sam poziv od Borisa Nemšića (bivši CEO A1 Grupe i kompanije Vimpelcom u Rusiji), sa kojim sam nekoliko puta veoma uspešno sarađivao. Poruka je bila vrlo jednostavna: „Znam jednu kompaniju u Beogradu kojoj treba čovek kao što si ti. Da li si zainteresovan?“ I tako, u junu smo uspostavili prvi Teams call sa Roaming Networks, u avgustu sam dobio poziv da dođem u Beograd na tri dana, a onda smo dogovorili obim mog posla i postigli sporazum. Vrlo jednostavno!

Da li je bilo teško doneti odluku o preseljenju u novu državu?

Ne, ako pogledate gde sam sve radio u prošlosti, nije bilo teško. Moj moto je: ništa u životu nije tako stalno kao promena. Volim da radim u različitim zemljama i da se prilagođavam različitim poslovnim kulturama. A uvek mi se posebno dopadalo da radim na Balkanu.

Šta obuhvata vaš posao u kompaniji Roaming Networks?

Kao direktor kontrolinga, ja sam, na neki način, navigator ove brzorastuće i uspešne kompanije i moj zadatak je da „kapetanu“ dam jasnu i transparentnu sliku o tome gde se trenutno nalazimo, kuda treba da idemo i koje opcije imamo da bismo stigli do naših ciljeva. Budući da se bavim finansijama, moj glavni cilj je povećanje održive profitabilnosti. Pored toga, osećam se odgovornim za implementaciju i korišćenje savremenih procesa i alata za podršku poslovanju, kao i za obuku i edukaciju zaposlenih o tome kako mogu da postanu još profitabilniji.

Recite nam nekoliko reči o vašem timu u kompaniji Roaming Networks. Kakve izazove primećujete?

U ovom trenutku, tek počinjem da formiram kontroling tim za Roaming Networks i objašnjavam zaposlenima moju viziju u pogledu tog tima. Veliki izazov koji nas čeka je to što ćemo morati da uskladimo procese i alate na međunarodnom nivou, kako bismo mogli da radimo brzo i profesionalno širom sveta i da obezbedimo podršku za potencijalno proširenje naših aktivnosti na novim tržištima. Takođe, stalno ću to ponavljati, glavni cilj je održiva profitabilnost, sve dok svaki zaposleni ne bude to uvek imao na umu.

I za kraj, pošto ste proveli neko vreme ovde, kako vidite život u Srbiji?

Dosad nisam imao mnogo vremena za Srbiju „kao turista“. Ali, na sreću, već sam bio ranije četiri puta u Beogradu i jednom u Nišu. Tada sam imao više vremena za razgledanje i uživanje. Fasciniran sam bogatom istorijom i kulturnim nasleđem Beograda. Takođe moram da kažem da mi se dopada srpska kuhinja. Na proleće ću dovesti i svoju porodicu iz Austrije i otkrivaćemo Srbiju koliko god to bude bilo moguće. Već prikupljam savete od zaposlenih gde bi sve trebalo da odemo. Dosad su Srbija i njen narod bili veoma prijateljski nastrojeni i ljubazni prema meni. Siguran sam da će tako i ostati!

