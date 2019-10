Intervju: Vladimir Ostojić – Posao je lakši uz Motorola telefone

Više je nego očigledno da je Motorola brend u velikom usponu. Nakon perioda tranzicije, odnosno kupovine od strane kompanije Lenovo, veliki smartfon brend se fokusirao na ono što najbolje ume i zna – na mobilne telefone prijemčive svakome!

Motorola je posebno dobre rezultate napravila u domenu pametnih telefona koji donose puno za uloženi novac, odnosno koje karakteriše odličan odnos između cene i performansi. U tom pogledu se naročito istakla G serija, ali je i u tom pogledu načinjen veliki iskorak novom familijom Motorola One pametnih telefona. Ove godine smo videli Motorola One Vision, Motorola One Action i Motorola One Zoom. Prikaze ovih telefona možete pronaći na našem sajtu (Zoom će biti dostupan uskoro na sajtu, kao i u narednom broju), ali stvari se nisu završile samo na telefonima.

Telefone kompanije Motorola odlikuje nekoliko značajnih mogućnosti – između ostalog, to što su posvećeni izvornom Androidu, da vode puno računa o poslovnim korisnicima, te da su pokrenuli Probaj Motorolu akciju, koja dozvoljava vraćanje telefona kojima korisnik nije zadovoljan, bez ikakvih suvišnih pitanja – po tome su definitivno jedinstveni i prepoznatljivi na srpskom tržištu.

Najzad, Motorola ima odličnu ponudu za poslovne korisnike, sa velikim naglaskom na korisničku podršku. O ovome i drugim temama razgovaramo sa Vladimirom Ostojićem, Direktorom prodaje kompanije Motorola za Adriatic regiju.

PC Press: Možete li nam reći nešto više o portfoliju Motorole, odnosno ponudi u raznim segmentima?

O: Naš portfolio uključuje telefone sa jedinstvenim specifikacijama, koje su pažljivo birane kako bismo zadovoljili različite potrebe naših kupaca – ne samo po pitanju dizajna, već i po pitanju budžeta i funkcija. Rezultat su tzv. porodice uredjaja, od kojih su na našem tržištu aktelne tri – E, G i Motorola One.

E serija je za one kojima su potrebni kvalitetni telefoni, koji pre svega ne koštaju puno, ali koji su izdržljivi i sa kojim završavaju sve svoje poslove. G serija je za pametne kupce, tj. one koji se dobro informišu pre kupovine i koji tačno znaju šta traže preko specifikacija, do dizajna; I na kraju sa Motorola One porodicom se fokusiramo na razvijanje najnovije tehnologije i jedinstven dizajn.

Ono što je zajendičko za sve tri kategorije jeste da sa svakim novim uređajem iz svake od ovih porodica se trudimo da napravimo iskorak i isporučimo krajnjim korisnicima dobro zaokružen kvalitetan uređaj, koji će sadržati sve funkcije koje su kupcu bitne, koji će biti iz dizajnerskog ugla upečatljiv i u trendu i koji će kada podvučete crtu biti – isplativ. Na taj način smo i mi i vi zadovoljni.

PC Press: Gde je danas Motorola kod nas i u svetu – gde beležite najviše uspeha, gde ste posebno dobro zastupljeni, i kako stojite na ovdašnjem tržištu?

O: Najviše uspeha imamo na velikim tržištima poput USA, Latinske Amerike i Jugoistočne Evrope. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima i na našem tržištu. Naime, u Srbiji u 2018. godini smo bili broj 3 po broju prodatih pametnih telefona, sa oko 10,8% tržišnog učešća.

PC Press: Možete li nam reći nešto više o sjajnoj akciji Probaj Motorolu? Da li ona važi i za poslovne korisnike, i kad smo kod toga, kako stoje stvari sa podrškom nakon kupovine?

O: Probaj Motorolu je akcija na koju smo posebno ponosni. Startovali smo sa njom početkom decembra prošle godine i zaista smo zadovoljni rezultatima, a novina je da je promocija proširena i na poslovne korisnike!

Drugim rečima, i poslovni korisnici sada imaju mogućnost da kupe naše uređaje i ukoliko iz nekog razloga ne budu zadovoljni njima, iste vrate u roku od 30 dana od dana kupovine!

Ono gde smo jaki i čime smo želeli da se pohvalimo jeste i after-sales podrška. Naši indikatori pokazuju da naši i poslovni i privatni korisnici vrlo retko šalju naše uređaje na servis.

PC Press: Pored toga, Motorola se može podičiti Android Enterprise Recommended uređajima, gde se blisko sarađuje sa Google-om na sertifikaciji telefona za poslovne korisnike?

O: Želimo da naglasimo da je Google strateški partner naše kompanije i s tim u vezi svi Motorola uređaji G i One serije su deo Android Enterprise Recommended programa. Kao takvi su posebno prilagođeni radu u enterprise okruženju.

Drugim rečima, naši telefoni iz ove dve porodice ispunjavaju strog skup zahteva koje je definisao Google, sve hardverske i softverske uslove koje ovo okruženje zahteva, sa posebnim akcentom na bezbednosne uslove. To ih čini idealnim za poslovne korisnike. U kombinaciji sa našim strateškim opredeljenjem da dajemo puno za uloženi novac, kao i akcijom Probaj Motorolu, ne postoji nikakav rizik niti nepoznanice u pogledu investicije – kupci mogu samo da dobiju!