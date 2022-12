Isporučen prvi Tesla Semi kamion

Prvi kupac je Pepsi. Pet godina nakon što je Elon Musk zvanično predstavio Tesla Semi, električni kamion, kompanija je isporučila svoje prvo vozilo Pepsiju. Isporuka je odrađena tokom „Semi Delivery Event-a“održanog u Teslinoj Gigafabrici u Nevadi.

Pespi je naručio ukupno 100 vozila

Tesla Semi je prvi put prikazan 2017.godine. Prvobitna cena je iznosila 150.000 dolara i 180.000 dolara za verzije koje mogu da dostinu domet od 480km i 800km. Cene su sada znatno veće uzimajuću u obzir i standardnu dizel verziju čija je cena oko 60.000 dolara. Međutim, Tesla navodi da vozila sada rade 20 odsto efikasnije. Navodno vozila sada mogu da uštede do 250.000 dolara na pređenih 1.609.344 kilometra.

Musk je tokom predstavljanja rekao da kamion napaja ogromna baterija od 1MW i da ubrzava od 0 do 100 km/h za nešto više od 20 sekundi. Takođe, Tesla Semi može da vuče teret od oko 36 tona. Baterija se napuni do 80 posto kapaciteta za samo 30 minuta. Električni kamioni su opremljeni poboljšanim Autopilotom, senzorima za mrtvi ugao i drugom tehnologijom.

Rezervacije su otvorene još 2017.godine.

Musk je tada najavio da će isporuke početi dve godine kasnije odnosno 2019.godine. U aprilu 2020.godine Tesla je zvanično pomerila datum isporuka na 2021.godinu. Kompanija je tada kao razlog pomeranja navela kašnjenja u proizvodnji zbog problema u lancu snabdevanja izazvanih pandemijom.

Međutim, samo dva meseca nakon toga, u maju 2020.godine Musk je poslao mejl svim zaposlenima u kompaniji u kojem je naveo: „Vreme je da damo sve od sebe i dovedemo Tesla Semi do masovne proizvodnje. Do sada je bila ograničena proizvodnja. To nam je omogućilo da poboljšamo mnoge aspekte dizajna“. U istom mejlu, Musk je potvrdio da će se proizvodnja odvijati u Teslinoj Gigafabrici u Nevadi.

Zatim, novi datum isporuke je ponovo pomeren, ovog puta na 2022.godinu. Tada je kompanija kao problem navela globalni nedostatak čipova i sopstvenu pandemijom ograničenu proizvodnju baterija oznaka 4680.

„Verujem da smo na pravom putu da proizvedemo naša prva vozila Model Y u Berlinu i Ostinu 2021. godine“, rekao je Musk u drugom kvartalu 2021.godine. „Na tempo proizvodnje može da utiče samo uspešno uvođenje mnogih novih proizvoda i proizvodnih tehnologija, tekući izazovi vezani za lanac snabdevanja i regionalne dozvole.

„Da bismo se bolje fokusirali na ove fabrike, zbog ograničene dostupnosti baterijskih ćelija i izazova globalnog lanca snabdevanja, pomerili smo isporuke Tesla Semi kamiona na 2022.godinu“, rekao je Musk.

U maju ove godine, Tesla je ponovo aktivirala rezervacije za Tesla Semi uz plaćanje depozita od 20.000 dolara.

