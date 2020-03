IT’s R’n’R: Budite gospodar svog računara

Gde je „ono za ono?“ je često pitanje čak i iskusnijih korisnika Windows računara. Kako ćete naći odgovarajuća podešavanja da nešto dodate, omogućite ili dopodesite. Aktivirajte Good mode…

Microsoft doteruje Windows 10, ali i dalje deluje da je to malo suviše sporo. Očigledan primer je osnovno i napredno podešavanje računara za koje se do „desetke“ koristio čuveni Control Panel. Windows 10 je uveo u start meni ikonicu Settings koja se nalazi tik iznad ikone za gašenje računara i koja bi trebalo da vam omogući podešavanje svega i svačega.

Iako mnogo lepši i pregledniji, ovaj meni je uveden dosta rano, pa se u početku najčešće i obraćao Control Panel-u da obavi neko podešavanje. To je kod korisnika izazivalo frustracije jer dva načina da teško dođete do nečega – često nisu pravo rešenje.

Legendarni Good mode poznat iz Windows 7 verzije, u kome su izlistana sva raspoloživa podešavanja na računaru, moguće je aktivirati i na Windows 10 verziji, a to će vam možda pomoći da se lakše snađete i brže dođete do podešavanja koja su vam potrebna.

Na dektopu napravite novi folder:

Desni klik na prazan prostor na desktopu U meniju izaberite New->Folder Na taj folder ponovio kliknite desnim tasterom miša i izaberite Rename U naziv foldera upišite novi naziv koji glasi:

{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Nakon preimenovanja, ikonica ovog foldera pretvoriće se u ikonicu Control Panel-a, a folder neće imati nikakvo ime. Međutim, kada otvorite novonapravljeni folder, u njemu ćete naći sva moguća podešavanja primenjiva na vaš računar.

Upravljajte pametno i odgovorno…

IT’s only rock’n’roll (but I like IT).

Podelite s prijateljima

Tweet