Iznenađenje — Ubisoft igra Avatar je odložena na 2023. ili 2024.

Ubisoft je odložio Avatar: Frontiers of Pandora sa perioda izdavanja 2022. do negde 2023. ili 2024. godine, objavila je kompanija kao deo zarade u prvom kvartalu. Kašnjenje ide u korak sa tradicijom da se stvari vezane za Avatar franšizu odlažu.

Kompanija je prvi put objavila da radi na novoj igri Avatar 2017. godine, a prvi trejler je debitovala 2021. Čini se da je Ubisoft-ov plan bio da ove godine objavi Frontiers of Pandora kako bi se poklopio sa decembarskim debijem Avatar: The Way of Water, ali sada ćemo sačekati najranije 2023. da bismo istražili Pandoru u Ubisoft-ovoj igrici.

U svom izveštaju o zaradi, Ubisoft je takođe rekao da će otkriti „budućnost brenda Assassin’s Creed“ u septembru i da je gurnuo „manju nenajavljenu premium igru“ koja je trebalo da bude objavljena 2022. ili 2023. do 2023. ili 2024. godine. Ove godine, kompanija još uvek treba da objavi Mario + Rabbids: Sparks of Hope 20. oktobra i piratski simulator Lobanja i kosti 8. novembra. Tokom razgovora o zaradi, kompanija je rekla da je otkazala Splinter Cell VR, Ghost Recon Frontline i dve nenajavljene igre.

