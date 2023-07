Izvršni direktor kompanije LG predstavio novu globalnu viziju poslovanja

KompanijaLG Electronics (LG) predstavila je viziju transformacije, od vrhunskog globalnog brenda kućnih aparata do „kompanije koja nudi pametna rešenja za život“ koja će moći da poveže i proširi različita korisnička iskustva, stremeći da, do 2030. godine, ostvari globalni godišnji prihod od oko 77,5 milijardi dolara.

Izvršni direktor kompanije, Vilijam Čo, održao je istorijski govor u Naučnom Parku LG u Seulu, Južnoj Koreji, i predstavio hrabru viziju koja se zasniva na tri temelja razvoja: kreiranju novih platformi za biznis usluge kroz unapređenje poslovnog portfolija, ubrzanje B2B poslovanja, i istraživanje novih poslovnih mogućnosti u različitim segmentima, poput napajanja električnih vozila ili digitalnog zdravlja. Izvršni direktor je istakao elektrifikaciju, servisiranje i digitalizaciju, kao ključne oblasti na koje će se kompanija LG fokusirati kako bi ostvarila rapidni srednjoročni i dugoročni rast.

„Umesto da se zadrži na trenutnoj poziciji – najboljeg brenda za kućne aparate koji pruža kvalitetne uređaje, LG će nastaviti da hrabro sledi svoju viziju transformacije i napretka kako bi zaista postala kompanija koja pruža pametna rešenja za život, povezuje i proširuje različita korisnička iskustva. Izgradićemo jedan potpuno novi LG kroz nove načine rada i komunikacije kako bismo dostigli svoj cilj,“, rekao je Čo.

Pored toga, izvršni direktor je istakao i finansijske ciljeve kompanije: „Ostvarićemo “trostrukih 7”, što podrazumeva: prosečnu stopu rasta od sedam odsto, operativni profit od 7 (ili više) odsto, kao i da će odnos vrednosti preduzeća i EBITDA biti sedam. Cilj nam je da povećamo prodaju sa prošlogodišnjih 50,4 milijarde dolara na oko 77,5 milijardi dolara do 2030. godine, kako bismo se etablirali kao kompanija koja je na pravi način prepoznata od strane tržišta i kupaca”, izjavio je Čo.

Čo je objasnio da će se kompanija LG ubuduće fokusirati na prelazak platformne biznis usluge, ubrzanje B2B modela poslovanja i implementaciju novih temelja rasta koji se zasnivaju na konkurentnoj prednosti, a sva tri se fokusiraju na korisničko iskustvo. Očekuje se da će do 2030. godine, udeo ova tri segmenta u prodaji i operativnom profitu biti veći od 50 odsto.

Kompanija planira da uloži više od 38,8 milijardi dolara do 2030. godine kako bi ostvarila kvalitativni rast poslovanja, uključujući i unapređenje poslovnog portfolija – ulaganje u istraživanje i razvoj će iznositi više od 19,4 milijardi dolara, ulaganje u objekte će premašiti 8 milijardi dolara, a strateške investicije više od 5,4 milijardi dolara.

Kompanija će, prema rečima izvršnog direktora, nastojati da ubrza širenje svog B2B segmenta. To znači da će sveobuhvatno razumevanje LG korisnika, odnosno know how u komuniciranju i shvatanje njihovih potreba, što je rezultat 65 godina inovacija, biti u potpunosti prošireno na komercijalne, mobilne i virtuelne prostore. Čo je na kraju istakao da kompanija LG ubrzava i kompanijske promene, počevši od korporativne kulture, pa sve do brend komunikacije u svakoj interakciji sa korisnicima. Glavni cilj je izgradnja brenda koji “topi srca“ i izmamljuje osmehe korisnika, omogućavajući im da osete vrednost i filozofiju iza „Life’s Good” slogana. Kompanija će se takođe posvetiti ESG aktivnostima, kao odgovorni korporativni građanin sveta.

