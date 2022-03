Kako da znate da li neko koristi vaš iPhone da vas špijunira

Pametni telefoni kao što je iPhone su dom za toliko informacija.

Teško je nekome da dobije pristup vašem iPhone-u, ali nije nemoguće

Tekstovi, mejlovi, finansijski, medicinski podaci… Povrh toga, pametni telefoni se mogu koristiti za praćenje našeg kretanja i onoga što radimo na mreži. Od vitalnog je značaja da ih čuvate. Ali šta da radite ako je neko otkrio put do vašeg iPhone-a? I kako uopšte da znate da li se to desilo? Prva reakcija većine ljudi je da promeni svoju šifru, ali ima i boljih načina. Evo procesa koje možete da pratite za obezbeđivanje iPhone-a kome je neko možda dobio pristup:

#1: REBOOT

Postoji razlog zašto počinjemo sa ponovnim pokretanjem telefona. Zaključak, ako je neko kompromitovao iPhone koristeći jailbreak ili neki drugi exploit, jednostavno ponovno pokretanje trebalo bi da ga se reši. Redovno ponovno pokretanje takođe će pomoći da vaš iPhone radi brzo i glatko, a to je nešto što radim jednom nedeljno.

#2: PROMENITE ŠIFRU

To se mora uraditi. Neka bude ozbiljna, jer je ovo ključ za sve na vašem telefonu: rođendane, imena kućnih ljubimaca, imena dece…

#3: PROVERITE DA LI IMA NEPOZNATIH FACE ID ILI OTISAKA PRSTIJU

Možete imati više od jednog lica i skupa otisaka prstiju registrovanih na vašem iPhone-u. Da biste proverili da li je neko dodao svoje lice u Face ID, dodirnite Settings > Face ID & Passcode i unesite svoju lozinku. Ako vidite opciju za Set Up an Alternative Appearance, registrovano je samo jedno lice i sve je u redu. Međutim, ako ta opcija nije vidljiva, dva su lica upisana (ili ste možda upisali svoje lice dva puta). Ako je to taj slučaj, a niste podesili svoj uređaj tako da neko drugi može da mu pristupi, dodirnite Reset Face ID i ponovo prođite kroz proces registracije (traje nekoliko sekundi). Ako vaš iPhone koristi Touch ID čitač otiska prsta, preporuka je da izbrišete sve sačuvane otiske prstiju i ponovo ih dodate. Idite na Settings > Touch ID & Passcode, dodirnite svaki otisak prsta, a zatim dodirnite Izbriši otisak prsta da biste ga uklonili.

#4: POKRENI ANTI-SPYWARE SKENIRANJE

Možda je previše, ali bolje je biti na sigurnoj strani. Jeftinije rešenje koje možete pokrenuti je iVerify. Ova aplikacija je odlična jer je prepuna sjajnih saveta i trikova o tome kako da obezbedite svoj iPhone.

#5: NE DAJTE SVOJ TELEFON DRUGIM LJUDIMA

Može biti teško postaviti određene granice u životu, ali ona da svoj otključani iPhone ne predate nekom drugom je sasvim dobra. Pametni telefon je prepun ličnih podataka i u redu je želeti da to ostane potpuno privatno.

