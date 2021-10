Kako i kada ažurirati Windows 11

Windows 11 je tu i Microsoft je detaljno opisao kako će postupno uvođenje funkcionisati. Od 5. oktobra, Microsoft u početku nudi besplatnu nadogradnju na nove računare, laptopove i tablete koji se isporučuju sa Windows 10.

Uređaji koji nisu kompatibilni možda će ostati bez nadogradnje

Kompanija navodi da će razmotriti podobnost hardvera, metriku pouzdanosti i druge faktore na postojećim Windows 10 uređajima kako bi utvrdio kada će ponuditi najnoviji OS putem Windows Update-a. Sličan je pristup na koji je kompanija godinama upravljala ažuriranjima Windows 10 funkcija. Pomoću aplikacije PC Health Check možete saznati da li je vaš uređaj kompatibilan. Microsoft će vas obavestiti kada Windows 11 bude spreman za vaš sistem putem Windows Update-a ili ukoliko sami proverite da li postoje ažuriranja.

Kompanija očekuje da će do sredine 2022. godine ponuditi nadogradnju za sve Windows 10 uređaje koji ispunjavaju uslove. Microsoft ne preporučuje instaliranje operativnog sistema Windows 11 na uređaje koji ne ispunjavaju sistemske zahteve. Vredi napomenuti da možda nećete dobiti ažuriranja za Windows 11 na računarima sa nepodržanim procesorima. Bez obzira na to što se odlučite za prelazak na Windows 11, verovatno je najbolje da prvo napravite rezervnu kopiju svih datoteka. OS je stabilan u ovom trenutku, ali ne vredi rizikovati ukoliko bi došlo do gubitka važnih podataka.

Izvor: Engadget

