Kako isključiti preporučeni sadržaj Start menija u operativnom sistemu Windows 11

Windows 11 je uveo mnogo novih stvari, od kojih nam se neke sviđaju, a neke ne.

Preporučeni sadržaj može da se sakrije iz Start menija

Svi će bez sumnje imati različita mišljenja o različitim delovima operativnih sistema, ali jedna od komponenti koja vam se možda neće dopasti je novi meni Start. Windows 11 je zamenio live tiles jednostavnim ikonama, ali što je možda najvažnije, sada postoji odeljak Recommended koji zauzima polovinu prostora u meniju Start. Ovaj odeljak se uglavnom sastoji od dve stvari: nedavno kreiranih/preuzetih fajlova i nedavno instaliranih aplikacija. Namenjen je da relevantan sadržaj učini dostupnijim, ali takođe može da učini neke osetljive informacije lakšim za pronalaženje, ili vam možda jednostavno nije potrebna takva vrsta brzog pristupa vašim najnovijim fajlovima. Dakle, šta možete da uradite ako želite da sakrijete ovaj preporučeni sadržaj iz menija Start u operativnom sistemu Windows 11? Moguće je, ali nažalost, to vam neće dati dodatni prostor. Evo šta treba da znate.

Kako sakriti preporučeni sadržaj u meniju Start

Ako ne želite da se vaše najnovije fajlovi i aplikacije prikazuju direktno u meniju Start, možete da izaberete da se preporučeni sadržaj ne prikazuje. Međutim, to je polovično rešenje, jer dok je sam sadržaj uklonjen, i dalje ćete imati odeljak Recommended koji zauzima prostor, samo će biti prazan. Ipak, ako je to ono što želite, evo kako da to uradite:

Otvorite Settings aplikaciju i izaberite Personalization iz menija sa leve strane.

Kliknite na Start

Na ovoj stranici videćete tri stavke, od kojih su dve podrazumevano omogućene. Da biste uklonili sav preporučeni sadržaj iz menija Start, uverite se da su sve tri opcije onemogućene.



Napomena: Onemogućavanje Show recently opened items in Start, Jump Lists i File Explorer znači da takođe nećete moći da vidite nedavne fajlove na stranici za brzi pristup u File Explorer-u. Ovo se takođe odnosi na jump liste, koje neke aplikacije prikazuju kada ih desnim tasterom miša kliknete na traci zadataka.

Smanjenje veličine Recommended odeljka (Windows Insiders)

Kao što smo spomenuli, ne možete u potpunosti da uklonite odeljak Recommended da biste oslobodili prostor za više zakačenih aplikacija, ali ako ste Windows Insider, možete da smanjite preporučeni odeljak tako da troši malo manje prostora. Ova funkcija će na kraju biti dostupna svima, pa ćemo je ostaviti u nastavku u slučaju da želite da znate kako da to uradite. Ako imate Windows Insider PC (ili ako je Windows 11 ažuriran do trenutka kada ovo čitate), možete jednostavno da pratite sve gore navedene korake, ali Start stranica u Settings aplikaciji će imati opciju na vrhu koja vam omogućava da izaberete između podrazumevanog izgleda, prikazivanja više zakačenih stavki ili prikaza više preporučenog sadržaja. Ako odaberete opciju More pins, imaćete četiri reda za zakačene stavke i samo jedan za preporučeni sadržaj. Dakle, iako ne postoji način da se ovaj odeljak potpuno ukloni, ovo je veliko poboljšanje.

