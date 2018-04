Kako izabrati najbolje audio-video uređaje za gejming žurke?

Ako ne planirate uskoro da posetite novootvorenu gejmersku sobu u panamskom hotelu, možda je vreme da razmislite i proverite šta bi vam sve bilo potrebno ako biste kod kuće odlučili da stvorite jednu takvu sobu za igranje. PC gejming je bez sumnje jedan od najboljih segmenata tehnologije, sa nikad kvalitetnijim komponentama poput procesora i sve sofisticiranijih grafičkih kartica, gejmerski računari su jači nego ikad.

To se posebno odnosi na prenosne računare. Do pre nekoliko godina gejmerski laptop podrazumevao je 8GB RAM-a, Intel Core i7 procesor i pouzdanu grafičku karticu. Sa eventualnim dizajnerskim rešenjem poput crveno osvetljene tastature, gejmerskih laptopova nije bilo mnogo, a redom su svi bili u superteškoj kategoriji – po pitanju cene i stvarne težine. Danas je situacija potpuno drugačija, tu su ultra tanka prenosna rešenja sa naprednom NVidia Max-Q tehnologijom, a sada kada je i Intel lansirao najnoviju generaciju svojih procesora za laptopove (i9), praktično nema granica u mogućnostima gejmerskog laptopa. Uz svima poznate majstore zanata poput Alienware-a, Toshiba-e ili Razer-a, na tržištu su danas dostupni i moćni gejmerski modeli MSI Stealth, Asus Zephyrus i Strix ili Gigabyte Aero i SabrePro. Ponuda je ogromna, cene su kompetitivne, vredi pregledati i uporediti modele i izabrati idealan gejmerski laptop.

Ipak, ako sanjate o uređenju gejmerske sobe, računar nije jedina gejmerska oprema koja će vam biti potrebna posebno ako volite da se opustite uz igre na konzolama. Postoji li bolja zabava od utakmice sa prijateljima? U svojim novim izdanjima PS4 Pro, Xbox One S i X, 4K rezolucija je ušla na velika vrata i u svet gejminga pa na svoj popis gejmerske opreme obavezno morate da dodate i 4K TV. Puno toga treba uzeti u obzir kod odabira novog televizora, ali ako imate sreće i birate ga samo za svoje gejmerske partije jedna brojka je važnija od svih drugih – 35ms ili manje – u pitanju je naravno, latencija. Osim igranja igara na konzolama poput PS4 Pro ili Xbox One X, 4K i HDR sadržaj za svoj novi televizor možeš da pronađeš na striming platformama, a dodatni plus je definitivno i taj što će prenosi nadolazećeg Svetskog prvenstva biti u potpunosti u 4K rezoluciji. Verujemo da je to više nego dovoljno argumenata. Preostaje vam jedino da izaberete pravi model!

Kada je reč o najboljim televizorima 4K rezolucije svi se slažu oko nekoliko serija najpoznatijih proizvođača: Sony-eva A1 serija ima trenutno najbolje televizore koji se mogu pronaći na tržištu, a tu je i X900 linija koju vredi proveriti. Druga izvrsna opcija je i Samsung-ova MU900 serija, naslednica super popularne prošlogodišnje KS9000 serije. Ako vašoj sreći nema kraja pa raspolažete neograničenim budžetom, svakako proverite najnoviji LG C7 OLED TV. I na kraju, dragi gejmeri pažljivo izaberite i svoj novi pametni telefon. Davno su prošla vremena Game Boy-a ili PSP-a, koje smo obožavali, jer su nam omogućavali igranje omiljenih igara u pokretu. Danas je potpuno drugačija priča, bez obzira na to da li u džepu imate Samsung, iPhone ili OnePlus pametni telefon očigledno je da pri ruci već imate mobilni gejmerski uređaj sposoban da reprodukuje najzahtevnije, kvalitetne i moćne igre. Iskoristite to i uživajte u omiljenim igrama u svakom trenutku, barem dok se jedna slična hotelska soba ne otvori negde u blizini.

