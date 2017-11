Kako odabrati pravo pametno kućno osvetljenje?

Klasičnu sijalicu danas možete da zamenite čitavim nizom rešenja koja se kontrolišu dodirom smartfona ili tableta. Ostaje samo da izaberete svoju prvu pametnu sijalicu. Evo nekoliko kandidata…

Pametne sijalice koriste LED diode i niz drugih tehnologija, što ih čini skupljim od tradicionalnih. To je važno imati na umu, posebno ako želite da opremite celu kuću. S druge strane, one troše manje struje i traju mnogo duže, što znači da novac štedite na duže staze. Najlepše je to što cene padaju, pa je pametna sijalica sve privlačniji izbor.

Boja i jačina svetla

Neke sijalice koje predstavljamo emituju belu svetlost, dok druge imaju mogućnost da emituju bilo koju boju iz duginog spektra. Boje su zabavan način da promenite atmosferu u domu, ali takva mogućnost košta. Što se jačine svetlosti tiče, većina pametnih sijalica o kojima pišemo označene kao ekvivalent klasičnih sijalica od 60 vati. Da biste utvrdili koliko sijalica jako svetli, morate da pogledate koliko lumena emituje – više lumena znači jače svetlo. Ali čak i tada, svetlo može da pada u vrlo malom ili veoma širokom snopu, stoga nije naodmet pročitati komentare i kritike da biste saznali kako svaka sijalica radi.

Još jedan stavka na koju treba da obratite pažnju jeste temperatura boje. Visoke temperature, kao što je 8500 K, izgledaju kao jako (plavo) svetlo u kancelarijama, što je dobro ako želite da budete budni ili dok radite. Niske temperature, kao što je 2500 K, emituju toplu i blagu svetlost koja je bliža Sunčevoj i odlična je za opuštanje.

Kontrola

Svaku sijalicu možete da uključujete i isključujete klasičnim prekidačem, ali nas ovde interesuju aplikacije pomoću kojih ih kontrolišemo. Ako imate više sijalica, trebaće vam odgovarajuća aplikacija koja će vam omogućiti da ih lako grupišete i podesite jačinu svetla ili boju čitave grupe u isto vreme. Sve ovo može da reši Amazon Echo, a uz pomoć virtuelnog asistenta Alexa moći ćete da kontrolišete sijalice glasom. Alternativa su Apple HomeKit i Google Assistant.

Pametne sijalice pružaju određeni stepen kontrole i interakciju koje ne možete da dobijete od tradicionalnih, uključujući programirane tajmere i opcije za daljinsko upravljanje. Takođe, mnogo je lakše dodirnuti ekran pametnog telefona nego prošetati do prekidača na zidu.

Većina sijalica o kojima pričamo obezbeđuju daljinsko upravljanje i programiranje, što je odlično ako želite da uštedite na računima za struju ili ako često zaboravljate da isključite svetla prilikom izlaska iz kuće. Neke sijalice koriste geofencing, što znači da rade sa GPS‑om koji je na vašem pametnom telefonu, pa će svetlo biti uključeno ili isključeno u određenom trenutku, u zavisnosti od toga da li ste blizu kuće ili se udaljavate. Sijalice koje menjaju boju odlične su za pravljenje atmosfere, a određeni modeli mogu čak i da se usklade sa filmom ili serijom koju gledate radi potpunijeg ugođaja. Neke od sijalica možete da integrišete sa sigurnosnim kamerama, termoregulatorima ili drugim pametnim uređajima u kući. If This Than That (IFTTT) kompatibilnost omogućava vam da sve podesite kako vama odgovara i da, na primer, svetlo automatski reaguje na određeni okidač, kao što su obaveštenja na telefonu ili vremenske promene.

Još jedna važna stavka na koju treba da obratite pažnju jeste ta da mnoge pametne sijalice moraju da se povežu s pametnim telefonom preko kućnog automatskog hub‑a. Nekim sijalicama nije potreban posrednik i povezuju se s vašim pametnim telefonom direktno preko Wi‑Fi‑ja, uključujući LIFX modele. Alternativa je Bluetooth, ali ste u tom slučaju ograničeni na kraća rastojanja, što znači da ne možete da menjate svetlo kada niste kod kuće. Hub treba doplatiti, što znači da imate još jedan uređaj u procesu instalacije.

Vaš izbor

Sa svim ovim informacijama na umu, izdvojili smo najbolje pametne sijalice na tržištu. U zavisnosti od vaših potreba, bilo koja od ovih opcija dobra je za početak formiranja kućnog osvetljenja koje će se udaljiti od klasičnih prekidača.

Ako želite da uđete u svet pametnog osvetljenja, a pritom da ne potrošite mnogo novca dok opremate celu kuću, ne možete da pogrešite uz Cree Connected LED. Lake su za postavljanje i upravljanje, a i bacaju veoma prijatnu belu svetlost. Cena sijalice je 14,97 dolara.

GE Link Connected LED je slična Cree Connected sijalici, mada je lepše dizajnirana. Kada se uključe, većina korisnika je primetila da Cree emituje lepše svetlo. Za istu cenu od $14,97 ne možete da pogrešite ni sa jednom od ovih sijalica.

Za sve one koji su zainteresovani za pametno osvetljenje, Philips Hue White je odličan izbor. Dovoljno je pristupačan da možete da kupite više sijalica za kuću a da ne bankrotirate. Hue ekosistem ima više opcija, podrške i raznovrsnosti nego bilo koja druga linija pametnih sijalica. Cena je slična – 14,95 dolara.

Pametna sijalica C by GE Starter Pack nisu podržane na Android uređajima, a nedostaje im i mogućnost povezivanja sijalice sa ekosistemima drugih pametnih kućnih uređaja. Ali ako vam je ovo prvi set pametnih sijalica, nema bolje opcije, ako izuzmemo TikTeck Smart LED koje koštaju oko deset dolara. GE ima bolju aplikaciju i jače svetli, ali TikTeck sijalica menja boje i radi sa Android‑om (50 dolara).

LIFX Color 1000 jača je od Philips Hue, a podjednako jednostavna za korišćenje. 60 dolara je dosta za jednu sijalicu, posebno kada planirate više njih da postavite u kući, ali ako želite Wi‑Fi kontrolisano osvetljenje bez investiranja u hub, LIFX Color 1000 je solidna opcija koja košta 59,99 dolara.

Dvesta dolara za Philips Hue White and Color Ambiance A19 Starter Kit i 50 dolara za svaku dodatnu sijalicu poprilično je skupo za prosečnog kupca. Ipak, ako cena nije problem preporučujemo vam ove pametne sijalice. Lako se instaliraju, podešavaju i imaju daljinsko upravljanje, a integrišu se s mnogim drugim uređajima i servisima koje verovatno već koristite. Dobar primer kako treba da izgleda pametna sijalica… naročito kada bi manje koštala.

Marijana Pečić

(Objavljeno u PC#248)

Podelite s prijateljima

Tweet