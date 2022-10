Kako opozvati email u Microsoft Outlook-u

“O ne, nije trebalo da pošaljem taj e-mail.”

Ostavite sebi malo vremena da razmislite pre nego što pošaljete mail

Ovo se svima nama bar jednom desilo. Dobra vest je da možete poništiti slanje ili opozvati email u Microsoft Outlook-u. Da bismo vam pomogli da sprečite ovaj scenario u budućnosti, objasnićemo kako da opozovete slanje emaila i kako da odložite emailove da biste mogli da ih pregledate.

Koristite Undo Send u programu Outlook za Web

Možete da otkažete slanje emaila u Outlooku za web jednim klikom. Imaćete do 10 sekundi da to uradite. Prvo, želite da se uverite da je funkcija pravilno podešena.

Kliknite na ikonu Settings (zupčanik) i pomerite se do dna rezultirajuće bočne trake. Zatim izaberite „View All Outlook Settings“. Kada se otvori prozor Settings, izaberite „Mail“ na krajnjoj levoj strani, a zatim “Compose and Reply” na desnoj strani. Krajnje desno, idite nadole do odeljka Undo Send. Videćete kratko objašnjenje funkcije sa klizačem za podešavanje broja sekundi do 10. Kada podesite vreme za opoziv slanja, obavezno kliknite na „Save“ na dnu.

Opozovite slanje emaila

Sledeći put kada pošaljete email u Outlooku za web, videćete kratku poruku na dnu. Kliknite na „Undo“ da biste sprečili da vaš email ode primaocu u roku koji ste postavili iznad. Tada ćete videti email kao nacrt, baš kao kada ste ga prvobitno kreirali. Odatle ga možete urediti ili izbrisati po želji.

Opozovite email u programu Outlook na desktopu

Iako slična, Outlook aplikacija za desktop pruža funkciju opoziva, a ne opciju Undo Send. Razlika je u tome što se email i dalje šalje primaocu; međutim, možete ga opozvati ako vaš primalac još nije otvorio email. Ne postoji vremenski okvir da se setite poruke koju biste želeli da opozovete. Ali što duže čekate, veća je šansa da će vaš primalac otvoriti email. Idite u Sent folder za email nalog, ako imate više od jednog. Izaberite poruku da biste je otvorili u sopstvenom prozoru i idite na Message tab. U Move odeljku na traci, kliknite na strelicu padajućeg menija za More Move Actions. Izaberite „Recall This Message“. U iskačućem prozoru Recall This Message, označite opciju da izbrišete nepročitane kopije emaila ili da izbrišete nepročitane kopije i zamenite ih novom porukom. Izaberite „Send“ kada završite sa uređivanjem emaila.

Napravite pravilo za odlaganje slanja emailova

Da biste sprečili slučajno slanje emaila ili slanje email tako brzo da zaboravite prilog ili primaoca, možete da kreirate pravilo u Outlook desktop klijentu. Ovo pravilo odlaže slanje emaila za broj minuta koji odredite. Emailovi ostaju u vašem sandučetu za slanje gde možete da ih pregledate pre nego što budu poslati. Idite na File tab i izaberite „Info“ sa leve strane. Izaberite svoj email nalog na vrhu ako imate više od jednog. Zatim kliknite na “Manage Rules & Alerts”. U okviru Rules and Alerts box-a, potvrdite da ste na email Rules tabu i da je prikazana ispravna adresa emaial. Zatim izaberite „New Rule“ u gornjem levom uglu. Kada se Rules Wizard otvori, izaberite “Apply Rule on Messages I Send” koje se nalazi u Start From a Blank Rule odeljku. Kliknite na „Next“. Zatim možete da izaberete određene uslove za svoje pravilo ako želite.

Na primer, možda želite da se pravilo primenjuje samo na poruke označene kao važne ili na poruke sa određenim rečima u naslovu. Ako ne izaberete nijedan uslov, jednostavno izaberite „Next“. Tada ćete videti upozorenje koje potvrđuje da želite da se vaše pravilo primenjuje na svaku email koju pošaljete. Kliknite na „Yes“ da biste potvrdili i nastavili. Na sledećem ekranu označite polje za potvrdu na dnu za Defer Delivery by a Number of Minutes. Zatim kliknite na link do „a number of“ u okviru Step 2 na dnu. U sledećem iskačućem prozoru unesite broj minuta koje želite da koristite i kliknite na „OK“. Zatim izaberite „Next“. Ako želite da primenite bilo kakve izuzetke na svoje pravilo, označite sledeće kvadratiće. Zatim još jednom kliknite na „Next“.Na poslednjem ekranu dajte svom pravilu ime. Označite polje za Turn On This Rule i opciono polje za Create This Rule on All Accounts. Pregledajte opis pravila na dnu. Ako treba da izvršite promenu, kliknite na „Back“. U suprotnom, izaberite „Finish“ da biste kreirali svoje pravilo. Kada se vratite u Rule and Alerts prozor, videćete svoje novo pravilo na listi. Izaberite „Apply“, a zatim „OK“ da zatvorite prozor i vratite se u inbox. Da biste pregledali emailove koji čekaju da budu poslati, idite u Oubox folder za svoj email nalog. Zatim imate vremena da izmenite ili izbrišete email pre nego što stigne do vašeg primaoca. Kada pošaljete poruku kojoj nedostaje prilog ili sadrži detalje koje ne bi trebalo, imate načina da poništite slanje ili opozovete email. Ali da biste bili sigurni da se ovo više ne bi dogodilo, razmislite o postavljanju pravila odlaganja isporuke za Outlook poruke email koje šaljete.

Izvor: Howtogeek

