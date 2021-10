Kako pokrenuti Windows 11 na USB drajvu (i poneti ga sa sobom)

Dugi niz godina uspevali smo da napravimo Linux Live driveove koji se pokreću i potpuno rade sa USB fleš drivea (ili optičkog drivea).

Napravite prenosivu instalaciju operativnog sistema Windows 11

Ove instalacije prenosivog OS-a mogu biti korisne ako samo želite da isprobate operativni sistem, bez petljanja sa bilo kojom platformom na svom unutrašnjem hard disku ili SSD-u. A mogu biti dobri i kada želite da ponesete OS i programe sa sobom. Zahvaljujući Rufusu, popularnoj besplatnoj aplikaciji koja stvara pokretne USB driveove, možete izvršiti prenosnu instalaciju operativnog sistema Windows 11 koja se pokreće sa fleš drivea koji nosite u džepu. Najnovija verzija Rufusa ne samo da vam omogućava da kreirate Windows to Go verziju operativnog sistema Windows 11, već i onu koja može da izbegne zahteve TPM-a i CPU-a za novi OS. Dakle, ako imate računar koji nema TPM 2.0 ili kompatibilan CPU (Intel 8. generacije ili noviji, AMD Rizen 2000 serija ili noviji), možete bez problema da pokrenete sa ovog drajva Windows to Go. Kako da kreirate prenosivu instalaciju operativnog sistema Windows 11?

Preuzmite najnoviju verziju Rufusa i instalirajte je na svoju mašinu. U vreme pisanja najnovija verzija je 3.16, koja uključuje podršku za prošireni Windows 11 Image. Uključite prazan USB stick od 64 GB ili veći, a zatim otvorite Rufus. Što je USB drive brži, to će bolje postati vaš glavni drive. Izaberite USB uređaj na koji želite da instalirate Windows 11. Uverite se da Boot Selection prikazuje „Disk or ISO image“ i kliknite na DOWNLOAD. Izaberite Windows 11 i kliknite na Continue. Izaberite najnovije izdanje i kliknite na Continue. Izaberite izdanje i kliknite na Continue. Izaberite željeni jezik i kliknite na Continue. Odaberite arhitekturu i kliknite Download. Otvoriće se novi prozor sa pitanjem gde da sačuvate ISO image. Sačuvajte ga u Download folderu. Image možete preuzeti i pomoću browsera ako želite. Sačekajte da se preuzimanje završi. Kliknite na padajući meni Image option i odaberite Windows To Go. Ovo će instalirati Windows 11 direktno na USB drive. Proverite da li je izabran odgovarajući drive i kliknite na Start da biste započeli instalaciju. Proces rezanja može potrajati, ovisno o USB driveu koji se koristi. Kada završite, izvadite USB drive i umetnite ga u uređaj s kojeg želiteda pokrenete sistem. Uključite računar koju želite da koristite za Windows 11, pritisnite bilo koji taster koji će pokrenuti USB pokretanje. Odaberite Windows 11 boot drive i pokrenite sistem. Pratite standardnu skriptu za instalaciju operativnog sistema Windows 11 da biste podesili računar.

Vaš USB drive sada sadrži potpunu instalaciju operativnog sistema Windows 11, spremnu za upotrebu.

Korišćenje prenosivog drivea sa operativnim sistemom Windows 11

Umetnite Windows 11 USB u novi uređaj i pokrenite sistem. Kliknite na Setup my PIN na ekranu za prijavljivanje da biste započeli proces verifikacije. Unesite podatke o nalogu koji ste koristili pri podešavanju operativnog sistema Windows 11. Kliknite na Email <Email Address> da biste poslali verifikacioni email na svoj nalog. Na drugom uređaju otvorite verifikacioni email i unesite kod. Kada se od vas zatraži da resetujete pin, kliknite na Continue. Kreirajte novi pin i kliknite na OK da biste nastavili proces prijavljivanja.

Ovaj postupak ćete morati da ponovite svaki put kada pređete sa jednog računara na drug, ali na istom računaru za to neće biti potrebe.

Izvor: Tomshardware

