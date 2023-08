Kako povećati brzinu vašeg internet browsera

Nekim veb lokacijama je potrebno vreme da se učitaju, čak i na modernim računarima ili laptopovima sa brzim internetom.

Keš memoriju, istoriju browsera i kolačiće u browseru treba često uklanjati

U nekim slučajevima, browseri se mogu i naglo isključiti. Ovo se može dogoditi zbog prevelikog prikupljanja korisničkih informacija koje se čuvaju u browseru. Međutim, ovaj problem možete lako da rešite tako što ćete obrisati keš memoriju, kolačiće i istoriju pregledanja browsera.

Kad god posetite veb lokaciju, browser beleži podatke o tome kako koristite internet, počevši od adrese veb lokacije koju posećujete. Stoga, keš memoriju, istoriju browsera i kolačiće u browseru treba često uklanjati kako bi se povećala brzina browsera.

Google Chrome

U Google Chrome-u, kliknite na meni sa tri tačke u gornjem desnom uglu Chrome browsera i nakon što izaberete opciju alatke „More tools“, kliknite na opciju „Clear Browsing Data” Sada odredite vremenski period i izaberite opcije ‘Browsing history’, ‘Cookies and other site data’ i ‘download history’. Nakon što kliknete na dugme Clear data ispod, svi podaci koje browser prikupi biće izbrisani.

Mozilla Firefox

Nakon pokretanja browsera Firefox, prvo kliknite na meni u gornjem desnom uglu i izaberite opciju „Privacy and Security“ u podešavanjima. Sada pomerite nadole do „Cookies and Site Data“ i izaberite Istorija i kliknite na opciju Clear Data.



Izvor: Linkedin

